نشر النجم الجزائري رياض محرز مساء السبت، صورة تُظهره بِمعية الفتى المُثير للجدل فاروق بوجملين المدعو “ريفكا”.

واكتفى محرز بِنشر الصورة دون تعليق، وترك الأيقونات الإلكترونية تنوب عنه، في ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

وزار “ريفكا” مدينة مانشستر الإنجليزية، وتابع مباراة محرز وفريقه “الأزرق السّماوي” من مدرجات ملعب “الاتحاد”.

هذا وخاض الجناح رياض محرز كامل أطوار مباراة فريقه مانشستر سيتي والضيف نادي بيرنلي، مساء السبت.

وانتهت المباراة بِفوز زملاء محرز بِثنائية نظيفة، لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة الإنجليزية للموسم الجديد.

وبات محرز وقد شارك في ثاني مباراة له أساسيا، مع بطل إنجلترا في منافسة “البريمرليغ” نسخة 2021-2022.

ويتموقع فريق مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار، في المركز الثالث بِرصيد 17 نقطة، مُتخلّفا بِنُقطتَين عن الرّائد نادي تشيلسي. ويشغل فريق بيرنلي الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة بِمجموع 3 نقاط.