صورة لزوجة محرز تحمل طفلة حديثة الولادة تثير جدلا

أثارت صورة نشرتها زوجة النجم الجزائري رياض محرز، مؤخرا، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام جدلا كبيرا، بعدما ظهرت وهي تحمل طفلة حديثة الولادة.

ونشرت تايلور وارد صورة لها وهي تحمل الرضيعة، وكتبت: “أهلا بك في العالم أيتها الطفلة، العمة تايلور تحبك”.

وحصدت الصورة آلاف اللايكات والتعليقات، خاصة تلك التي تتساءل من أين لها الطفلة؟ هل أنجبت قبل الزفاف؟ أين كانت تخفي بطنها؟ وهل هي ابنة محرز؟

من جانب آخر علق البعض ممن انتبه للنص المرافق للصورة أن الطفلة تكون ابنة أخيها أو أختها، وتمنوا أن ترزق هي أيضا في القريب العاجل بمولود، وأن يوفقها الله لارتداء الحجاب ودخول الإسلام.