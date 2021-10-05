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جواهر

صورة لسيدة مسلمة مقتولة في الهند تثير الجدل!

جواهر الشروق
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صورة لسيدة مسلمة مقتولة في الهند تثير الجدل!
أرشيفية
تعبيرية

أثار تداول صورة لسيدة مسلمة قيل إنها قتلت، مؤخرا، في الهند جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في التعليق المرافق للصورة التي يهر فيها عدد من الرجال المتجمهرين حول شخص ملقى أرضا: “يا من تدافعون عن حقوق المرأة الأفغانية بالتعرّي …المرأة المسلمة في الهند تقتل الآن”.

وحظي المنشور بمئات المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أيّامٍ على احتجاجات في ولاية آسام الهنديّة إثر مقتل شخصين على خلفيّة إخلاء الشرطة منازل عائلات مسلمة.

ومنذ وصول القوميين الهندوس إلى السلطة برئاسة ناريندرا مودي عام 2014، يشعر أبناء الأقلية المسلمة البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة، بتمييز متزايد.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح والصورة ملتقطة عام 2015 في باكستان.

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