صورة لشابة مصابة بالسرطان تحصد آلاف المشاركات.. ما حقيقتها؟

حصدت صورة ادعى ناشروها أنّها لشابّة تدعى زهراء مصابة بالسرطان تطلب الدعاء لها، آلاف المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تظهر في الصورة شابة عيناها دامعتان، تلبس حجاباً أبيضا وتضع كمامة طبيّة.

وأرفقت الصورة بتعليق على شكل رسالة جاء فيها: “أنا اسمي زهراء عمري 25 سنة، أطلب منكم الدعاء لأنني مريضة بالسرطان”.

وتتابع: “أطلب منكم كمسلمة أن تبعثوا هذة الرسالة إلى كل أصدقائكم وتنشروها على أوسع نطاق”.

حصدت المنشورات آلاف المشاركات على موقع فيسبوك وتفاعل معها كثيرون طالبين الشفاء لمن صدّقوا أنها زهراء المصابة بالسرطان.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورة تندرج ضمن المنشورات الكاذبة التي يتم تداولها لجمع التفاعلات باستغلال المشاعر.

وأضاف التقرير أن الفتاة الظاهرة في الصورة هي الممثّلة المصرية مايان السيّد وليست شابّة اسمها زهراء كما ادّعت المنشورات.

وقد أرشد البحث عن الصورة إلى مقطع فيديو نشرته الممثّلة عبر حسابها على انستغرام في مارس الماضي وهي في الحرم المكّي.

وعادت الممثّلة ونشرت صوراً ومقاطع فيديو كثيرة من حياتها اليوميّة كما يشير حسابها الرسمي على انستغرام.