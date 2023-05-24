صورة لعمارة متنقلة من خمس طوابق باليابان تثير الجدل

أثارت صورة لعمارة متنقلة باليابان جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بين من يشيد بروعة التصميم والتطور الكبير للبلد ومن يشكك في حقيقتها.

يظهر في الصورة المتداولة على نطاق واسع، حافلة متعددة الطوابق تضمّ عدة سكنات، وجاء في التعليق المرافق: “اليابان تصنع عمارة متنقله من خمسة طوابق”.

حظيت الصورة بآلاف المشاركات من صفحات عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى عشرات آلاف التعليقات التي أشاد بعضها بالتصميم، فيما شكّك البعض الآخر بأن يكون حقيقياً إذ لا يمكن لعجلات صغيرة أن تحمل هذا الوزن كلّه.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإنّ الصورة في الحقيقة لا تجسّد عملاً هندسياً بل هي مجرّد تصميم مولّد من خلال برنامج ذكاء اصطناعي.

إثر ذلك، أرشد التفتيش عن الصورة إلى أنّها منشورة في حسابٍ متخصّص بالتصاميم الهندسيّة المولّدة عبر برمجيات الذكاء الاصطناعي، يتبع لمكتبٍ يعنى بالتصاميم الهندسيّة مركزه العاصمة الألمانيّة برلين.

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ونشرت الصور المتداولة إلى جانب صورٍ أخرى لحافلات بتصاميم مشابهة في الأوّل من ماي 2023.

وقد سبق أن انتشرت تصاميم أخرى من الحساب نفسه على أنّها حقيقية كهذه المكتبة، إلا أنّ القيّمين عليه أكّدوا مراراً أنّ التصاميم المنشورة من نسج الخيال وقد استخدموا برنامج “ميدجورني” لتوليدها.