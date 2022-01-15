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جواهر

صورة لـ 8 ممرضات حوامل تشعل مواقع التواصل.. هذه حقيقتها!

نادية شريف
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صورة لـ 8 ممرضات حوامل تشعل مواقع التواصل.. هذه حقيقتها!

أثارت صورة متداولة على نطاق واسع لـ 8 ممرضات حوامل، يعملن بنفس المستشفى ونفس القسم، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر في الصورة 8 ممرضات ببطن بارزة وابتسامة عريضة على الوجه، وكل واحدة منهن تحمل لافتة بيدها، كتب عليها عدد شهور حملها.

وجاء في التعليق المرافق: “8 ممرضات يعملن في نفس المشفى ويعشن مرحلة الحمل ذاتها وفي نفس الوقت”. وقال البعض بأن التاسعة تقوم بالتصوير!

وتفاعل نشطاء، مؤخرا، مع الصورة وقالوا بأن الحمل الجماعي للممرضات سيتسبب في شلل مسؤولة القسم، التي ستجد نفسها غارقة في العمل لوحدها أو مضطرة لتعويضهن بأخريات بعد خروجهن في عطلة الأمومة.

وفي الوقت الذي عبر الكثيرون عن إعجابهم بالفكرة وأكدوا على أنهن تعمدن تنفيذها للفت الانتباه إليهن، ارتأى آخرون أن الواجب كان تجنب مثل هكذا صدف لأن خدمة المرضى تقتضي التفكير في مصلحتهم.

ومع الضجة الحاصلة عبر مختلف المنصات بسبب المنشور، قادنا البحث عن صحته إلى شهر مارس من العام 2019، حيث كشفت التقارير الإخبارية أن الحادثة حقيقية.

وأطلق مستشفى أمريكي تغريدة اجتاحت مواقع التواصل، أعلن فيها قرب ولادة 9 ممرضات من طاقم العمل، حملن في الفترة ذاتها.

وقال مركز ماين الطبي في بورتلاند، بأوريغون، في تغريدته عبر حسابه على تويتر: “هل سمعت عن طفرة المواليد لدينا؟ 9 ممرضات سيلدن بين أفريل وجويلية”.

وأضافت التقارير أن هذه الحالة ليست الأولى التي تسجلها الممرضات الحوامل في الولايات المتحدة، إذ احتفى مستشفى أريزونا في أوت من العام 2018 بـ16 ممرضة يعملن في قسم الرعاية المركزة، حملن في آن واحد أيضاً.

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