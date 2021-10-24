صورة لقائد الجيش الأفغاني على رصيف للاجئين بأمريكا تشعل مواقع التواصل
حازت صورة التقطت حديثا لوزير الدفاع الأفغاني السابق الجنرال هيبت الله علي زاي، في أحد مراكز اللجوء في أمريكا، على تفاعل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
والتقطت الصورة للوزير الذي تولى حقيبة الدفاع على مدى 20 عاما بدعم أمريكي خلال جلوسه في مخيم للاجئين في ولاية فيرجينيا، خصصته الولايات المتحدة للفارين الأفغان الذين عملوا معها خلال السنوات الماضية.
قائد الجيش الأفغاني هيبت الله علي زاي مرمي على رصيف مخيم للاجئين في فرجينيا بنتظر الموافقة على اللجوء https://t.co/5pTUptHF4v
— راكَان 𓂆 (@r7k7n_) October 24, 2021
يشار إلى أن صورة زاي تناقلها العديد من الصحافيين الأفغان، وقد التقطت في لحظة بدا فيها وكأنه مهزوم، متأملا الخروج من مخيم اللاجئين، والحصول على لجوء سياسي، والاستقرار ربما في الولايات المتحدة.
قائد الجيش الأفغاني #الجنرال هيبت الله علي زاي في مخيم اللاجئين في #فيرجينيا
على أمل الخروج من المخيم والحصول على اللجوء.
أحد الأصدقاء كتب له هذا البيت ولكنه بحاجة من يترجم له البيت وقصته.
ابكِ مِثلَ النساءِ مُلكاً مُضاعاً لم تُحافظ عليه مِثلَ الرِّجَالِ@AlsmadiFatima pic.twitter.com/KxZWkIfogh
— @Hameed M .Shah (@Hameedshah23) October 23, 2021
وسيطرت حركة طالبان على كامل أفغانستان في أوت الماضي، بعد ما يقرب من 20 عاماً على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة.