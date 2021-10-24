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صورة لقائد الجيش الأفغاني على رصيف للاجئين بأمريكا تشعل مواقع التواصل

الشروق أونلاين
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صورة لقائد الجيش الأفغاني على رصيف للاجئين بأمريكا تشعل مواقع التواصل

حازت صورة التقطت حديثا لوزير الدفاع الأفغاني السابق الجنرال هيبت الله علي زاي، في أحد مراكز اللجوء في أمريكا، على تفاعل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. 

والتقطت الصورة للوزير الذي تولى حقيبة الدفاع على مدى 20 عاما بدعم أمريكي خلال جلوسه في مخيم للاجئين في ولاية فيرجينيا، خصصته الولايات المتحدة للفارين الأفغان الذين عملوا معها خلال السنوات الماضية.

يشار إلى أن صورة زاي تناقلها العديد من الصحافيين الأفغان، وقد التقطت في لحظة بدا فيها وكأنه مهزوم، متأملا الخروج من مخيم اللاجئين، والحصول على لجوء سياسي، والاستقرار ربما في الولايات المتحدة.

وسيطرت حركة طالبان على كامل أفغانستان في أوت الماضي، بعد ما يقرب من 20 عاماً على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

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