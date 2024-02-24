صورة للتاريخ.. لاعبات المنتخب الأيرلندي يدرن ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة للاعبات المنتخب الأيرلندي لكرة القدم وهن يدرن ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي.

وقالت صحف عبرية إن لاعبات المنتخب الأيرلندي لكرة القدم تحت 17 عامًا أدرن ظهورهن أثناء عزف “النشيد الوطني الإسرائيلي”، قبيل مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 في تيرانا، ألبانيا، الجمعة، “احتجاجًا على العملية العسكرية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة”.

وأضافت أن “الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يأمل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفيفا إجراءات تأديبية ضد الفريق الأيرلندي في ضوء الحادث”، الذي يعتبر إهانة كبرى للاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب أبشع الجرائم وسط غضب الشعوب وصمت الحكومات عبر العالم.

وكان رئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، بول كوك، قد خضع للاستجواب من قبل برلمانيين أيرلنديين، يوم الخميس 22 فيفري، بشأن السماح بإقامة المباراة ضد إسرائيل. وقال إنه “شعر بالفزع شخصياً من الوضع في غزة”، لكنه فسّر بأن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم مطالب باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان المنتخب الوطني الأيرلندي لكرة السلّة للسيدات قد رَفَضَ، في وقت سابق من هذا الشهر، مصافحة نظيره الإسرائيلي، خلال مباراة تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة في ريغا، بسبب الحرب في غزة.

كذلك اختار اللاعبون الأيرلنديون عدم المشاركة في العرض التقليدي للفريق، والبقاء على مقاعد البدلاء، ما تسبب في “تعطيل حساب إنستغرام الخاص بالمنظمة الرياضية الأيرلندية بشكل دائم”.

وأشاد نشطاء بوعي اللاعبات بما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة من مجازر وإبادة جماعية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل منذ 7 أكتوبر الماضي، على الرغم من صغر سنهن، بينما وصف الإعلام العبري تصرفهن بالمثير للاشمئزاز.