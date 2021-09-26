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صورة للرئيس الفرنسي وزوجته تجر مصورا للقضاء

الشروق أونلاين
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صورة للرئيس الفرنسي وزوجته تجر مصورا للقضاء

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته شكوى ضد مصور نشر صورة خاصة لهما بتهمة التعدي على خصوصيتهما.

وكشفت صحيفة “لوبوان” الفرنسية أنه ووفقا لمعلومات أتحيت لوسائل الإعلام فإن الرئيس الفرنسي وزوجته قدما شكوى ضد أحد المصورين البابارازي والذي نشر صورة للرئيس بملابس السباحة.

وتساءلت الصحيفة لماذا تأخر الرئيس ماكرون في رفع الشكوى خاصة وأن الصورة كانت معروضة لمدة تجاوزت الأسبوعين على نافذة معرض فني يظهر العديد من الرؤساء السابقين للجمهورية في أماكن عطلاتهم.

وبحسب الصحيفة، فقد استمعت الشرطة إلى منظم المعرض في وقت سابق، أما المصور فستسدعيه الثلاثاء القادم وسيتم الاستماع إليه في إطار تحقيق أولي فتحه مكتب المدعي العام في باريس لانتهاك خصوصية الحياة الخاصة للزوجين.

ووجهت إلى المصور في صيف 2017 اتهامات بدخول المقر الرئاسي، مستغلا غياب الرئيس وزوجته، في إجازة في جنوب فرنسا ، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام، قدم إيمانويل ماكرون شكوى، ولكن لتهدئة الوضع قام بسحبها بعد فترة وجيزة.

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