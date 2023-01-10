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صورة لمعمّر يبلغ 256 عاما.. ما حقيقتها؟

الشروق أونلاين
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صورة لمعمّر يبلغ 256 عاما.. ما حقيقتها؟

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشخص مسنّ، يدعي ناشروها أنه أكبر معمّر في العالم بعدما بلغ 256 سنة.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح والصورة في الحقيقة تعود لسيّدة صينيّة عاشت 127 سنة وتوفيت عام 2013.

يظهر في الصورة شخص مسنّ بتجاعيد كثيرة على وجهه، وقال ناشروها إنها تعود لأكبر معمّر في العالم بلغ 256 سنة ولا يزال حياً.

لكن الصورة ليست لرجل يُعد أكبر معمّر في العالم.

فقد أظهر التفتيش عنها عبر محركات البحث أنها منشورة في تقارير إعلامية عدة عام 2013 على أنها لسيّدة صينية تدعى لوه ميزين كانت أكبر معمرة في العالم حينها.

وولدت لوه ميزين سنة 1885 وفق السجلات الرسميّة، ما جعلها أكبر معمّرة في العالم قبل أن تتوفى في جوان 2013 عن عمر 127عاماً.

لكن سنّ لوو ميزهن كانت محط جدل، إذ لم يعتمد نظام يوثق به لتسجيل الولادات في الصين إلا بعد عشرات السنوات من ولادتها.

وزادت الشكوك في ظل صغر سنّ أولادها، لكن تاريخ ولادتها مذكور في رخصة إقامتها وبطاقة هويتها.

وفيما يلي صورة للوه ميزين وزعتها وكالة فرانس برس عام 2011:

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