صورة لوزيرة الخارجية الليبية إلى جانبها زجاجة كحول.. هذه حقيقتها!

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنّها تظهر وزيرة الخارجيّة الليبيّة نجلاء المنقوش وإلى جانبها زجاجة من الكحول.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإنّ الصورة في الحقيقة مركّبة والنسخة الأصليّة منها تعود لزيارة إلى الأكاديمية الليبية للصناعات التقليدية ولا أثر فيها لأي مشروبات.

تظهر في الصورة المثيرة للجدل نجلاء المنقوش داخل ما يبدو أّنه سوقٌ للحليّ، وتبدو أمامها زجاجة من الكحول.

ونجلاء المنقوش هي وزيرة الخارجيّة في الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة والتي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وتتخذ من طرابلس (غرب) مقرًا لها.

وتتنافس حكومة الدبيبة مع حكومة أخرى برئاسة فتحي باشاغا عيّنها مجلس النواب ويدعمها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.

حظيت الصورة بمئات المشاركات وعشرات آلاف التعليقات من صفحات ليبيّة عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنّها في الحقيقة مركّبة.

فقد أرشد التفتيش عنها على محرّكات البحث إلى النسخة الأصليّة إلى جانب مجموعة أخرى من الصور منشورة في حساب صفحة “الأكاديمية الليبية للصناعات التقليديّة الفضّة والذهب” في موقع فيسبوك.

وتُظهر الصور زيارة وزيرة الخارجيّة الليبيّة في الرابع من أفريل إلى الأكاديميّة ومعاينتها للحليّ والمجوهرات.

وقد عمد مروّجو الصورة المتداولة إلى إبدال قطعة من المجوهرات بزجاجة كحول.