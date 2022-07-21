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صورة ليفاندوفسكي بقميص برشلونة في صغره.. هذه حقيقتها

الشروق أونلاين
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صورة ليفاندوفسكي بقميص برشلونة في صغره.. هذه حقيقتها

تزامناً مع إعلان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي انضمامه إلى فريق برشلونة الإسباني قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها للمهاجم أثناء صغره وهو يرتدي قميص نادي برشلونة. 

يظهر في الصورة بالأبيض والأسود طفل يرتدي ما يبدو أنه قميص رياضي، عليه علامة نادي برشلونة.

وجاء في التعليق المرافق “عاد ليفاندوفسكي لمنزله الأول. ليفاندوفسكي بقميص برشلونة في صغره”.

ليفاندوفسكي يتعاقد مع برشلونة حتى عام 2027

بدأ انتشار هذه الصورة حاصدة عشرات المشاركات على فيسبوك تزامناً مع إعلان المهاجم انضمامه إلى برشلونة الإسباني.

وأعرب ليفاندوفسكي عن مدى حماسته لمواصلة مسيرته في صفوف فريقه الجديد برشلونة قادماً من بايرن ميونيخ، مشيراً إلى أنه “يريد مساعدته للعودة إلى القمة”.

وقال “أخيراً وصلت الى هنا. أنا سعيد بالتواجد في برشلونة”، مضيفاً “كانت الأيام الاخيرة طويلة، لكن في النهاية توصلنا الى اتفاق. أنا مستعد لخوض هذا التحدي”.

صورة مركّبة

إلا أن الصورة المتداولة في المنشورات مركّبة.

فقد أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الأصلية منها ملوّنة منشورة منذ سنوات على مواقع رياضية إخبارية ومواقع تواصل اجتماعي.

وجاء في التعليقات المرافقة أن الصورة تعود لروبرت أثناء صغره وهو يرتدي قميصاً يحمل شعار المنتخب الألماني. ويمكن ملاحظة ألوان العلم الألماني على القميص.

وبالفعل، كان قميص المنتخب الألماني آنذاك يشبه ذلك الظاهر في الصورة الملوّنة، ما ينفي أن يكون القميص يعود لنادي برشلونة.

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