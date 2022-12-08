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رياضة

صورة متداولة تزعم احتفال راموس بخسارة إسبانيا أمام المغرب تحدث ضجة

الشروق أونلاين
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صورة متداولة تزعم احتفال راموس بخسارة إسبانيا أمام المغرب تحدث ضجة
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يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنّها للاعب الإسباني سيرخيو راموس وهو يحتفل بخسارة منتخب بلاده أمام المغرب انتقاماً لاستبعاده من تشكيلة مونديال قطر 2022.

يظهر في الصورة قائد منتخب إسبانيا السابق سيرخيو راموس وهو يمدّ لسانه مبتسماً وفي الخلفيّة صورة مدرّب منتخب إسبانيا لويس إنريكي بعد خسارة فريقه أمام المغرب بركلات الترجيح 3- صفر.

راموس خارج صفوف المنتخب

ويأتي انتشار هذه الصورة على خلفيّة استبعاد المدرّب لويس إنريكي لمدافع باريس سان جرمان الفرنسي المخضرم سيرخيو راموس (36 عاماً) من تشكيلة المنتخب التي اختارها لخوض منافسات مونديال قطر 2022.

وقد قرّر إنريكي الاعتماد على تشكيلة شابة تضمّ أمثال هوغو غيامون (فالنسيا)، ويريمي بينو (فياريال)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، وبيدري وغافي (برشلونة)، ولكن من دون بعض الكوادر القديمة على غرار راموس وجيرار بيكيه المعتزل حديثاً.

صورة مركّبة

إلا أنّ الصورة المتداولة مركّبة.

فقد أرشد البحث إلى النسخة الأصليّة منها منشورة في الحساب الرسميّ للاعب الإسبانيّ عام 2018، مرفقة بتهنئة لزميله في نادي ريال مدريد آنذاك الكرواتيّ لوكا موديريتش.

ويظهر على الشاشة خلفه موديريتش وهو يتسلّم جائزة الكرة الذهبيّة.

وعلى عكس ما ادّعت المنشورات المضلّلة لم يسخر راموس من خسارة منتخب بلاده بل نشر في حسابه الرسميّ على مواقع التواصل رسالة عبّر فيها عن فخره ببلاده وبلاعبي المنتخب قائلاً “إسبانيا لا تخسر إسبانيا تتعلّم”.

المصدر: فرانس برس

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