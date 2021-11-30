صورة متداولة لامرأة مغربية تلد في الشارع.. ما حقيقتها؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لامرأة وضعت مولودها في الشارع، وقالوا بأنها مغربية والسلطات تتحمل نتيجة إهمالها.

وتظهر في الصورة التي لاقت رواجا واسعا عبر مختلف المنصات، امرأة تفترش الأرض والدماء من حواليها، وعلى ركبتيها تضع مولودها الذي رأى النور لتوه، كما أضيفت إلى أسفل اليمين صورة لرئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش.

وعبّر الكثيرون عن استيائهم من الأوضاع المزرية في المغرب والتي جعلت امرأة حاملا في تلك الحالة المهينة، وحمّلوا السلطات مسؤولية الإهمال واللامبالاة، فما حقيقة الصورة؟

بحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإنّ الصورة لا علاقة لها بالمغرب وتعود لمشردة في كمبوديا وضعت طفلها في الشارع، في سبتمبر من العام 2020.

وأرشد التفتيش الذي قامت به الوكالة عن الصورة إلى مواقع إعلاميّة كمبوديّة نشرت مقاطع فيديو تتضمّن مشاهد تصوّر المرأة نفسها.

وأضاف التقرير أنه من الممكن أن تكون الصورة في المنشورات المضلّلة اقتطعت من إحدى المقاطع المصّورة واستخدمت على أنها في المغرب.