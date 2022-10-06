صورة متداولة لبوتين بزيّ الحرب النوويّة تهزّ الشبكات

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منشوراً قيل إنّه يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يرتدي لباساً مخصصاً للحرب النوويّة.

يضمّ المنشور صورتين يبدو في الأولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيّ أصفر وقناع وقفازات، وفي الثانية يبدو بوتين جالساً في اجتماع مرتدياً الزيّ نفسه.

وعلّق المروّجون لهذا المنشور بالقول إن الصورة ملتقطة حديثاً ويبدو فيها “بوتين خلال اجتماع طارئ وهو بلباس الحرب النوويّة”.

يأتي انتشار الصورتين بعد أن أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكان استخدام الأسلحة النوويّة إذا تعرضت “وحدة أراضي” روسيا أو وجودها للتهديد.

وأكّد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن موسكو ستدافع عن الأراضي التي تنوي ضمّها لا سيّما من خلال “الأسلحة النووية الاستراتيجية”.

وتزامنت التهديدات النووية التي يتّخذها الغرب على محمل الجدّ، مع انتهاء الاستفتاءات التي نظّمتها موسكو في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا في الشرق الخاضعتين للاحتلال الروسي. وقد نددت أوكرانيا وحلفاؤها بهذه الاستفتاءات.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورة الأولى التي يبدو فيها بوتين وهو يدخل من الباب مركّبة من صورتين.

الأولى وزعتها وكالة فرانس برس في الرابع والعشرين من مارس 2020 وهي تظهر الرئيس الروسي مرتدياً زياً واقياً خلال زيارة لمستشفى في العاصمة موسكويعالج مصابين بفيروس كورونا. واجتزئ بوتين من الصورة ليُركّب على صورة أخرى ملتقطة في العام 2017 ومنشورة على وكالة الأنباء الروسية “تاس” ليبدو وكأنّه يدخل من الباب الذي يفتحه الجنديان.

أما الصورة الثانية فركّبت أيضاً من صورتين الأولى من الزيارة نفسها لمرضى كوفيد في المستشفى في موسكو في مارس 2020 أما الثانية فمن اجتماع لمجلس الأمن الروسي عام 2020.