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صورة متداولة لجزيرة يونانيّة على أنها في ولاية جيجل!

الشروق أونلاين
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صورة متداولة لجزيرة يونانيّة على أنها في ولاية جيجل!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجزيرة يونانية فائقة الجمال، زعم ناشروها أنّها تقع قبالة ولاية جيجل الساحلية. 

تبدو في الصورة جزيرة صخريّة صغيرة وسط المياه تحيط بها قوارب صغيرة. وجاء في التعليق المرافق: “ليست جزيرة جيجو الكورية بل هي جزيرة في جيجل الجزائرية”.

وجاء في تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أن مدينة جيجل الواقعة في شمال شرق الجزائر تعتبر نقطة جذب سياحية بفعل مناظرها الطبيعية وشواطئها وجبالها المغطاة بالأشجار والجزر، لكن الصورة المتداولة لا علاقة لها بها، وقد تنبّه عدد كبير من المعلّقين إلى ذلك.

وأرشد تفتيش الوكالة الفرنسية عن الصورة إلى أنّ نسخا عدّة منها منشورة في مواقع تخزين الصور مرفقة بتعليقات تشير إلى أنها تعود لجزيرة باناجيا قبالة شاطئ بارغا في اليونان.

كما يمكن العثور على لقطات مطابقة للجزيرة اليونانيّة ضمن خدمة خرائط غوغل.

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