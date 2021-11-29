صورة متداولة لحذاء الرسول صلى الله عليه وسلم.. هذه حقيقتها!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها لحذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، معروضة بأحد المتاحف.

ويظهر في الصورة حذاء من الطراز القديم من الواضح أنه مصنوع يدوياً. وجاء في النصّ المرافق له: “حذاء الرسول صلّى الله عليه وسلّم”.

وحظي المنشور بآلاف المشاركات من عدّة صفحات فيسبوكية، على غرار منشورات أخرى مضلّلة يدّعي ناشروها أنّها صور لقبر النبي محمّد أو لثوبه أوسيفه وذلك بهدف جذب التفاعلات.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح والصورة في الحقيقة تعود لقطعة معروضة في متحف نمساوي ومصدرها السودان.

والتفتيش عن الصورة أرشد إلى موقع أفغاني معني بالتدقيق في صحّة الأخبار، أشار إلى أنّ صورة الحذاء نشرت في صفحة سودانيّة على تويتر ادّعت أنّ “صورة الحذاء التقطها إرنست مارنو في منتصف القرن 18 في السودان…”.

إثر ذلك، أرشد البحث باستخدام كلمات مفتاح مثل “Ernst Marno Sandals” إلى الصورة نفسها منشورة في الموقع الرسميّ لمتحف Weltmuseum Wien النمساويّ.

وجاء في الوصف المرافق أن القطعة من مجموعة المكتشف النمساويّ إرنست مارنو (1844-1883) وليست من تصويره.

وأشار المتحف أن القطعة وجدت في السودان وهي مصنوعة من الجلد والألياف النباتيّة.