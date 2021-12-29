صورة متداولة لرجل عضته زوجته من أنفه بعد اكتشاف خيانته.. هذه قصتها!

أثارت صورة رجل قيل أنّ زوجته عضّته من أنفه بوحشية بعد اكتشاف خيانته، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الصورة رجلٌ يجلس على سرير في مركز طبيّ وقد غطّت الضمّادات أنفه وجبينه، وجاء في النصّ المرافق: “بطريقة وحشية … امرأة تعضّ أنف زوجها حتى قطعته بسبب علاقاته مع البنات”.

وحظيت الصورة بعشرات المشاركات في الأيام الماضية على صفحات مواقع التواصل في دولٍ عربيّة عدّة، وسبق أن انتشرت مع الادعاء نفسه حاصدة آلاف المشاركات في الأشهر الماضية.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإنّ الادعاء غير صحيح والصورة في الحقيقة تظهر ناشطاً عراقياً تعرّض للضرب خلال تظاهرات العام 2020.

وأضاف التقرير أنها منشورة على صفحات عراقيّة عدّة إلى جانب صورٍ أخرى للرجل نفسه ولأشخاص آخرين مصابين في أوائل ديسمبر عام 2020.

وأفادت هذه الصفحات أنّ الرجل الظاهر في الصور يدعى محمد جاسم الجبوري وقد تعرّض للضرب بعد مشاركته في تظاهرة في ساحة التحرير في بغداد.

وكان العراق يشهد آنذاك موجة احتجاجات شعبيّة على الفساد والتدهور الاقتصادي تعرّضت لقمع دموي راح ضحيته نحو 600 شخص فيما جرح أكثر من 30 ألفاً.