صورة متداولة لـ”أكبر حصان في التاريخ”.. ما حقيقتها؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة لمجموعة أشخاص وبجانبهم حصان ضخم قيل إنه أكبر حصان في التاريخ.

يظهر في الصورة حصان يُجاوز طوله خمسة أمتار، مقارنة مع الرجال الواقفين جنبه، وجاء في التعليق المرفق: “صورة نادرة لأكبر حصان في التاريخ”.

وتم تداول الصورة عبر عدة صفحات ومواقع لكن حسب ما كشف تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإنها ليست حقيقية بل مولّدة ببرنامج ذكاء اصطناعيّ.

وأرشد التفتيش عنها على محرّكات البحث أنها منشورة على مجموعة Midjourney على موقع فيسبوك، حيث ينشر المتمرّسون ببرنامج “Midjourney” رسومهم المصمّمة عليه.

ونُشرت الصورة في الثامن من أفريل الجاري، أي قبل أيام على ظهورها على مواقع التواصل في سياق مضلّل، ضمن مجموعة من الصّور، كُلّها لحيوانات ضخمة الحجم إلى جانب أشخاص.