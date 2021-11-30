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صورة متداولة لـ”ملك المغرب عند حائط المبكى” تثير الجدل!

الشروق أونلاين
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صورة متداولة لـ”ملك المغرب عند حائط المبكى” تثير الجدل!

أثارت صورة متداولة لملك المغرب محمد السادس عند حائط المبكى رفقة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الصورة التي حصدت آلاف المشاركات على فيسبوك، تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب، قبل أيام، بعد عام على إبرام اتفاق تطبيع بين البلدين.

وادعى المستخدمون الذين نشروا الصورة أنها حقيقية، إلا أن تقريرا حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أثبت بالدليل أن الصورة مركبة.

ونشرت الوكالة النسخة الأصلية منها بتاريخ 21 مارس 2019، وهي تعود لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو عند حائط المبكى في القدس، في إطار الجولة التي قام بها بومبيو آنذاك إلى الشرق الأوسط.

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