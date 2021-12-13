صورة متداولة للمستشارة الألمانية ميركل وهي تطبخ بعد انتهاء ولايتها

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وهي تطبخ كأي مواطنة عادية بعد انتهاء ولايتها.

وجاء في التعليقات المرافقة للصورة: “زوج المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل ينشر أول صورة لها في اليوم الأوّل من تقاعدها”.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فقد ظهر المنشور على مواقع التواصل غداة تسليم الزعيمة الألمانية المحافظة السلطة لخليفتها الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس الذي أضحى الرجل القويّ في ألمانيا، أكبر قوّة اقتصاديّة في أوروبا.

وأضاف التقرير أن الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل مركّبة، والتفتيش عنها يرشد إلى النسخة الأصليّة منها منشورة العام الماضي على حساب زوجة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر على موقع إنستغرام.

وعلّقت زوجة شرودر مازحة على صورة زوجها وهو يطبخ قائلة إنها تشكّل إجابة عن سؤال أحد مقدمي البرامج لها عمّا إن كان زوجها “قائداً في البيت أيضاً”.

ويرجّح أن تكون الصورة المركّبة ظهرت أولاً على صفحة برنامج ألماني ساخر، نشرتها تحت عنوان “ميركل على خطى شرودر”، ثم انتقلت إلى مواقع التواصل باللغة العربية على محمل الجدّ.