صورة متداولة لمديرة نائمة في مقر “تويتر” تنفيذا لأوامر ماسك!

التُقطت صورة لإحدى المديرات في تويتر وهي تنام في مقر عملها للوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة التي فرضها المالك الجديد إيلون ماسك.

وظهرت مديرة إدارة المنتجات في موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي، استير كروفورد، وهي نائمة في كيس النوم فيما يشبه غرفة اجتماعات.

وأثارت صورة استير، وهي تنام على الأرض بين طاولة وبعض الكراسي، جدلا على المنصات الإلكترونية في الوقت الذي ظهرت فيه تقارير تفيد بأن فريق ماسك يدفع موظفيه لتنفيذ تغييراته المفضلة على المنصّة في مواعيد نهائية ضيقة.

وقال إيفان جونز، الموظف بالشركة، الذي التقط صورة استير كروفورد وهي نائمة” عندما تحتاج إلى شيء من رئيسك في العمل على موقع تويتر الخاص بإيلون ماسك”.

وتلقى موقع “إنسايدر” رسالة داخلية تخطر العمال أنه يجب العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للوفاء بالموعد النهائي لايلون ماسك لإصلاح عملية التحقق من مستخدمي “تويتر”.

وذكر التقرير إن العمال يخشون أن يفقدوا وظائفهم إذا لم يتمكنوا من إكمال المشروع مع نهاية الأسبوع.

يُذكر أن إيلون ماسك قرر تسريح نحو نصف عدد موظفي “تويتر”التي كان يعمل فيها 7500 موظف في نهاية شهر أكتوبر، وذلك بعد أسبوع من شراء الشركة في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.