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صورة متداولة لمسلمين يؤدون الصلاة في شوارع البرازيل.. هذه حقيقتها!

الشروق أونلاين
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صورة متداولة لمسلمين يؤدون الصلاة في شوارع البرازيل.. هذه حقيقتها!

يتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنها لمسلمين يقيمون الصلاة حديثاً في شوارع البرازيل.

يظهر في الصورة عدد من الأشخاص يؤدّون الصلاة في الشارع، وجاء في التعليقات المرافقة: “هنا البرازيل…الصورة بالأمس لانطلاق الدورة القرآنية في يومها الثالث في مدينة ساو باولو”.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورة المتداولة لا تمتّ بصلة إلى البرازيل، وهي ملتقطة منذ أكثر من عقد في إيطاليا.

وأضاف التقرير أن التفتيش عنها على محرّكات البحث يُظهر أنها منشورة سنة 2009 على مواقع إيطالية وعربية.

وتظهر الصورة صلاة لمسلمين في فناء كاتدرائية ميلانو البيضاء الشهيرة، بعد مشاركتهم في مسيرة احتجاجيّة ضدّ عملية “الرصاص المصبوب” التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في شتاء 2008-2009، وأودت بحياة 1440 فلسطينياً و13 إسرائيلياً.

وقد أثارت هذه التحركات الجدل آنذاك في إيطاليا.

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