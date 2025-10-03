صورة مكشوفة لنتنياهو في فندق أمريكي تثير الجدل!
تداولت الشبكات الاجتماعية صورة مكشوفة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو وهو يجلس في فندق أمريكي بدون حماية، وهو ما أثار جدلا واسعا حول الترتيبات الأمنية.
وتُظهر الصورة، بنيامين، خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، جالسا لساعات بجوار نافذة فندق دون أي حماية ظاهرة، مما يجعله عُرضة لنيران قناصة مُحتملة.
ومن المثير للدهشة، أن الصورة التُقطت من مبنىً يقع مباشرة على الجانب الآخر من الشارع، مما أثار تساؤلات جدية حول مدى سهولة استهداف رجل ارتكب الكثير من المجازر في غزة، وأصبح لديه أعداء في كل مكان.
تأتي هذه الحادثة بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إطلاق النار على الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك في ولاية يوتا، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة نتنياهو الشخصية.
ونشر العقيد المتقاعد رونين كوهين، نائب رئيس قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، الصورة على موقع “اكس”، مُحذّرًا من المخاطر.
وقال كوهين: “كان رئيس الوزراء عند النافذة بدون زجاج واقٍ من الرصاص، وبدون ستائر مُغلقة، وليس في غرفة آمنة، قد كان مُعرّضا بالكامل، حتى للأسلحة النارية العادية”.
وأضاف أنه في ظلّ مناخ العداء المتزايد تجاه نتنياهو في الولايات المتحدة، يُعدّ هذا الخلل الأمني ”مقلقًا للغاية”.
Lors d’une visite de Netanyahu à New York, une faille sécuritaire majeure a failli le mettre en danger d’une tentative de fusillade. Pendant plusieurs heures, il est apparu exposé à l’intérieur de l’hôtel où il séjournait, et un des clients de l’établissement a pu le filmer… pic.twitter.com/djor5ixvAz
— Shanna Messaoudi (@Shanna__Bylka) October 2, 2025
وأثارت هذه الصورة، الكثير من ردود الأفعال الساخرة، حيث علق أحد المستخدمين على منصة” اكس”، قائلا: “إنه يمتلك جميع القتلة لذلك فهو لا يحتاج إلى الحماية”.
He owns all the assassins so he doesnt need protection 🙄
— Shinea (@ShineaAE) October 1, 2025
وشكك مستخدم آخر:” ربما الموساد هو من التقط الصورة، توقعوا المزيد من الحكم العسكري في الولايات المتحدة قريبًا”.
It’s probably the mossad themselves who took the picture. Expect more military rule in the usa soon.
— Sanfour Mahoul (@SanfourMahoul) October 1, 2025
وغرد أحد النشطاء:” يستطيع هذا المجرم أن يذبح الآلاف دون أن يرمش له جفن، لكن صورةً واحدةً من خلال نافذة فندق في نيويورك تُثير ذعره، مجرم حربٍ يخشى الموت نفسه الذي يُنزله يوميا بالمدنيين الأبرياء”.
This mf can massacre thousands without blinking, but one photo through a hotel window in New York sends him into panic. A war criminal terrified of the same death he delivers daily to innocent civilians.
— Abrar Ali Deshmukh (@abraralideshmuk) October 1, 2025