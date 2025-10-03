صورة مكشوفة لنتنياهو في فندق أمريكي تثير الجدل!

تداولت الشبكات الاجتماعية صورة مكشوفة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو وهو يجلس في فندق أمريكي بدون حماية، وهو ما أثار جدلا واسعا حول الترتيبات الأمنية.

وتُظهر الصورة، بنيامين، خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، جالسا لساعات بجوار نافذة فندق دون أي حماية ظاهرة، مما يجعله عُرضة لنيران قناصة مُحتملة.

ومن المثير للدهشة، أن الصورة التُقطت من مبنىً يقع مباشرة على الجانب الآخر من الشارع، مما أثار تساؤلات جدية حول مدى سهولة استهداف رجل ارتكب الكثير من المجازر في غزة، وأصبح لديه أعداء في كل مكان.

تأتي هذه الحادثة بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إطلاق النار على الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك في ولاية يوتا، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة نتنياهو الشخصية.

ونشر العقيد المتقاعد رونين كوهين، نائب رئيس قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، الصورة على موقع “اكس”، مُحذّرًا من المخاطر.

وقال كوهين: “كان رئيس الوزراء عند النافذة بدون زجاج واقٍ من الرصاص، وبدون ستائر مُغلقة، وليس في غرفة آمنة، قد كان مُعرّضا بالكامل، حتى للأسلحة النارية العادية”.

وأضاف أنه في ظلّ مناخ العداء المتزايد تجاه نتنياهو في الولايات المتحدة، يُعدّ هذا الخلل الأمني ​​”مقلقًا للغاية”.

وأثارت هذه الصورة، الكثير من ردود الأفعال الساخرة، حيث علق أحد المستخدمين على منصة” اكس”، قائلا: “إنه يمتلك جميع القتلة لذلك فهو لا يحتاج إلى الحماية”.

وشكك مستخدم آخر:” ربما الموساد هو من التقط الصورة، توقعوا المزيد من الحكم العسكري في الولايات المتحدة قريبًا”.

وغرد أحد النشطاء:” يستطيع هذا المجرم أن يذبح الآلاف دون أن يرمش له جفن، لكن صورةً واحدةً من خلال نافذة فندق في نيويورك تُثير ذعره، مجرم حربٍ يخشى الموت نفسه الذي يُنزله يوميا بالمدنيين الأبرياء”.