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صورة نادرة لاصطفاف القمر والمشتري وزحل تجتاح الشبكات.. كيف حدث ذلك؟

الشروق أونلاين
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صورة نادرة لاصطفاف القمر والمشتري وزحل تجتاح الشبكات.. كيف حدث ذلك؟

اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي، صورة يدّعي ناشروها أنها لظاهرة اصطفاف نادرة للقمر وكوكبي المشتري وزحل، ما دفع الكثيرين إلى التساؤل كيف حدث ذلك؟

يصوّر المنشور القمرَ على خط واحد مع جسمين آخرين أصغر منه حجماً، وجاء في التعليقات المرافقة: “القمر والمشتري وزحل في صورة واحدة، منظر لن يتكرّر قبل 2037”.

حصدت المنشورات آلاف التفاعلات منذ بدء انتشارها في أواخر أوت، لكن تقريرا حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس قال إن الصورة مركّبة وليس لظاهرة حقيقيّة.

وأرشد التفتيش عنها من قبل الوكالة الفرنسية منشورة على حساب عبر إنستغرام يعرّف صاحبه عن نفسه على أنّه مصوّر يركّز في عمله على الفضاء.

ويشرح المصوّر كيف ركّب هذه الصورة بعد أن كان التقط صورة القمر في أكتوبر من ذلك العام.

ويفصّل بالصور كيف عمل على إضافة كوكبي المشتري وزحل.

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Une publication partagée par Rami Ammoun (@rami_astro)

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