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رياضة

صورة نادرة لمحرز بمقاعد الدراسة تجوب شبكات التواصل

الشروق أونلاين
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صورة نادرة لمحرز بمقاعد الدراسة تجوب شبكات التواصل

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للدولي الجزائر ي رياض محرز بمقاعد الدراسة بفرنسا.

وأعادت صفحة فريق “باريس سان جرمان” نشر الصورة مرفوقة بسؤال هل تعرفون القميص الذي يرتديه محرز؟

وأوضح الموقع أن مصدر الصورة هو اللاعب إنزا ديارسوبا، والذي كان زميلا لمحرز في الملعب والمدرسة ووصل رفقته إلى ربع نهائي كأس فرنسا في ذلك الوقت مع فرساي.

وأوضح المقال المرفق مع الصورة أن رياض محرز قضى رفقة خط وسط “إف سي فرساي” إنزا ديارسوبا أربع سنوات متتالية في نفس الصف.

وعلق أحد المتابعين على الصورة بقوله “لا يوجد قانون يمنعك من ارتداء قميص باريس سان جرمان داخل المدرسة”.

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