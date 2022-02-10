صورة نادرة لمحرز بمقاعد الدراسة تجوب شبكات التواصل
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للدولي الجزائر ي رياض محرز بمقاعد الدراسة بفرنسا.
وأعادت صفحة فريق “باريس سان جرمان” نشر الصورة مرفوقة بسؤال هل تعرفون القميص الذي يرتديه محرز؟
وأوضح الموقع أن مصدر الصورة هو اللاعب إنزا ديارسوبا، والذي كان زميلا لمحرز في الملعب والمدرسة ووصل رفقته إلى ربع نهائي كأس فرنسا في ذلك الوقت مع فرساي.
Inza Diarrassouba, de l’école avec Riyad Mahrez à un quart de finale de Coupe de France avec Versailles
➡️ https://t.co/2X4ypx8GqZ pic.twitter.com/TTCqdfVitv
— Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) February 9, 2022
وأوضح المقال المرفق مع الصورة أن رياض محرز قضى رفقة خط وسط “إف سي فرساي” إنزا ديارسوبا أربع سنوات متتالية في نفس الصف.
وعلق أحد المتابعين على الصورة بقوله “لا يوجد قانون يمنعك من ارتداء قميص باريس سان جرمان داخل المدرسة”.
@Mahrez22 “Aucune loi ne vous empêche de porter un maillot du @PSG_inside 🔴🔵 à l’école” #PSG #Mahrez #Nike pic.twitter.com/gjBfUuduxi
— 𝑅𝑦𝑘’𝑠 (@Ryk75013) February 9, 2022