صورة وفيديو نادران عن فضّية “الخضر” في الألعاب المتوسّطية 1993

استلام عناصر المنتخب الوطني الميدالية الفضية بعد إجراء النهائي، حيث يظهر ناصر زكري أقصى اليسار، وعلى يمينه مكي مرابط.

كان بلوغ الدور النهائي في مسابقة كرة القدم لِألعاب البحر المتوسط عام 1993، آخر حصيلة كبيرة لـ “الخضر” في هذه البطولة.

وطبعا، جاءت نسخة الجزائر 1975 الأحسن، بعد أن حصد المنتخب الوطني الميدالية الذهبية، عقب فوزه في نهائي مسابقة كرة القدم بِنتيجة (3-2) بعد الوقت الإضافي، على المنافس الفرنسي.

واحتضنت منطقة لونغدوك روسيون الفرنسية في جوان 1993، ألعاب البحر المتوسط في طبعتها الـ 12.

وشارك المنتخب الوطني لِكرة القدم بِفريق الآمال (أقلّ من 23 سنة)، تحت قيادة المدرب مصطفى أكسوح. الذي وجّه الدّعوة إلى 20 لاعبا (وفقا للوائح المنافسة آنذاك)، وهم:

حرّاسة المرمى: فيصل بن طلعة (شباب بلوزداد)، اليامين بوغرارة (أمل عين مليلة)، علي لزوم (مولودية الجزائر).

خطّ الدّفاع: رزقي عمروش (نصر حسين داي)، عبد العزيز بن حملات (شبيبة القبائل)، أحمد شدبة (شباب بلوزداد)، فيصل حمداني (مولودية الجزائر)، مسعود آيت عبد الرحمان (شبيبة القبائل)، عبد الوهاب تيزاروين (اتحاد الشاوية).

خطّ الوسط: سيد أحمد زروقي (مولودية وهران)، الأخضر عجالي (نصر حسين داي)، فيصل باجي (اتحاد الحراش)، العيد خياط (اتحاد الشاوية)، ناصر قايد (جمعية وهران)، مكي مرابط (اتحاد سيدي بلعباس).

خطّ الهجوم: فوزي موسوني (شباب بلوزداد)، ناصر زكري (نصر حسين داي)، نبيل بورصاص (اتحاد عين البيضاء)، رضوان بن مساهل (مولودية الجزائر)، حكيم أماعوش (شبيبة القبائل).

وكما يُلاحظ، فإن التقني مصطفى أكسوح انتقى قائمة لاعبين ينشطون محلّيا، أنهوا دور المجموعات في الصّدارة، بعد الفوز بـ (4-1) على اليونان، والتعادل بـ (1-1) مع البوسنة والهرسك. وفي الدور نصف النهائي، قاد زروقي “الخضر” إلى النهائي بِهدف خرافي في مرمى منتخب إيطاليا. وفي المحطّة الختامية خسر زملاء عمروش بِثنائية نظيفة أمام تركيا (بِاللّباس الأخضر في شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وبِخصوص المنتخبات المشاركة، نذكر (مثالا) حضور زين الدين زيدان وليليان تورام مع فرنسا، وهاكان شوكور (صاحب أسرع هدف في المونديال/ 11 ثانية/ نسخة 2002) رفقة سيرغان يالسن (المدرب السابق لِرشيد غزال في فريق بشكتاش) مع تركيا.