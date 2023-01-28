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صورة.. وليّ العهد السعودي مع أمير قطر في الرياض

الشروق أونلاين
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صورة.. وليّ العهد السعودي مع أمير قطر في الرياض
ح.م
وليّ العهد السعودي مع أمير قطر

نشرت صحيفة الرياض السعودية مساء السبت، صورة لوليّ العهد محمد بن سلمان مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. لدى حضورهما فعاليات ختام سباق سيارات “فورمولا إي” بمدينة الدرعية.

وقالت الصحيفة في تغريدة على تويتر:”الأمير محمد بن سلمان يشهد سباق فورمولا إي الدرعية 2023، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد”.

وانطلقت منافسات سباق العالم “إي بي بي فورمولا إي” في موسمها التاسع يوم الجمعة بالدرعية، وهي مدينة تابعة لمنطقة الرياض. وقد أقيم السباق على حلبة بطول 2.495 كم، بحيث تضم 21 منعطفاً.

وعادت مياه العلاقات السياسية بين البلدين إلى مجاريها، منذ تاريخ عقد القمة الـ41 لدول مجلس التعاون الخليجي في العلا السعودية مطلع 2021. بعد أزمة استمرّت نحو العامين ونصف العام.

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