صورتان جزائريتان ضمن أحسن 10 صور فوتوغرافية في العالم

تمكنت الجزائر من خلال المصوّر الفوتوغرافي، يحي طالبي، من تسجيل اسمها في قائمة العشرة الأوائل في مسابقة صور القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Photo Contest 2024).

ووفق ما أكدته وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في بيانها الصادر الجمعة، فان هذه “المسابقة تتمثل في المشاركة بتقديم صور فوتوغرافية من كل دول العالم توضح كيف تلعب تكنولوجيات الإعلام و الإتصال دورا تمكينيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأضاف البيان، “تنطوي الصورتان الجزائريتان على رمزية بالغة، إذ تعبر أولاهما، الملتقطة بمدينة تيمودي جنوب الجزائر، على مواكبة مختلف الأجيال لوسائل الاتصال الحديثة، حيث تجسد هذه السيدة العجوز التي تأقلمت معها، و هي تجري مكالمة مع حفيدتها التي لم ترها منذ عدة أشهر، وهذا ما جعلها تذرف دموع الفرح التي امتزجت بالشوق والحنين، أما الصورة الثانية التي التقطت بتنركوك جنوب الجزائر ، فهي توثق العلاقة الحميمة بين الشاب حمحامة والجمل عبر مكالمة فيديو أثناء تواصله مع أصدقائه، حيث اختصرت تكنولوجيات الاعلام و الاتصال المسافات فيما بينهم”.