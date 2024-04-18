صورته أثارت جدلا واسعا.. ما حقيقة غرق تمثال هندوسي في فيضانات دبي؟

انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع فيضانات دبي صورة تمثال هندوسي عائم في الماء، قيل إنه غرق أثناء الهطول الغزير للأمطار.

وتداول نشطاء صورة التمثال مرفقة بتعليقات ساخرة على منصات التواصل بالعربية، على غرار: “آلهة الهنود تغرق في دبي”.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء مضلّل والصورة ملتقطة في الهند خلال تقليد ديني قبل سنوات.

وأضافت الوكالة الفرنسية أن الإمارات افتتحت أول معبد هندوسي في إمارة دبي سنة 2022، وآخر يعد الأكبر في الشرق الأوسط في أبوظبي في فيفري الماضي، لكن الصورة ليست من الإمارات.

وبالتفتيش عنها يرشد إليها منشورة على موقع إخباري هندي بتاريخ 3 أكتوبر 2019. وأورد المقال صورا أخرى لتماثيل مشابهة وتحدث عن منع الحكومة ممارسة طقوس عماد الآلهة في نهر الغانج وروافده حفاطا على النظافة فيها.

واجتاحت أمطار غزيرة جميع أنحاء الإمارات ما أدى إلى إلغاء رحلات جوية، وأجبرت المدارس على الإغلاق وتوقفت حركة المرور. وطلبت الشركة المشغلة لمطار دبي من المسافرين عدم التوجه إلى المطار إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مركبات تعود أدراجها على طريق سريع يربط إمارة الشارقة بأبوظبي مرورا بدبي.

ولقي رجل حتفه في إمارة رأس الخيمة. وكتبت شرطة الإمارة على منصة “أكس”: وفاة مواطن في السبعين من عمره بعد أن جرفت مياه السيول مركبته أثناء محاولته دخول وادي اصفني في رأس الخيمة”.