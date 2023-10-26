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الجزائر

صورية مولوجي : معرض الكتاب مناسبة تأكيد العهد مع القضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة

الشروق أونلاين
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صورية مولوجي : معرض الكتاب مناسبة تأكيد العهد مع القضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة
فيسبوك وزارة الثقافة والفنون
قالت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أنّ معرض الجزائر الدولي للكتاب الـ26 يشكّل مناسبة لـتأكيد الجزائر العهد مع القضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة في العالم.

قالت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أنّ معرض الجزائر الدولي للكتاب الـ26 يشكّل مناسبة لـتأكيد الجزائر العهد مع القضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة في العالم. هذا خلال إشرافها على الإفتتاح الرسمي لصالون الكتاب اليوم الخميس 26 أكتوبر.

حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية من قصر المعارض الذي يحتضن معرض الجزائر الدولي للكتاب، صورية مولوجي قالت أنّ “الكتاب سيظل الجسر الأكبر للتثاقف والحوار الحضاري الرفيع بين الشعوب والأمم، والسبيل الأرقى لنشر القيم الإنسانية في ظل الانتكاسة التي تمر بها الإنسانية اليوم جراء الصراعات والحروب والنزاعات في أماكن كثيرة في العالم”.

وزيرة الثقافة والفنون تطرقت خلال كلمتها إلى “العدوان الغاشم الذي يتعرض له إخواننا في فلسطين الشقيقة والذي بلغ حداً خطيراً من الإجرام الضارب عرض الحائط حقوق الإنسان والانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية” حيث جددت تضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني.

صورية مولوجي قالت أيضا أنّ الصالون سيحتضن فضاء مفتوحا باسم “ساحة غزة”، الذي سيحتضن عدة نشاطات أدبية وفنية، هذا إضافة إلى “التئام التضامن بجعل جناح وزارة الثقافة والفنون جناح فلسطين بامتياز”.

كما أشارت أن الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ26 “برمج ندوة كبرى للأدب الفلسطيني، بحضور قامات عربية وجزائرية يتقدمها الكاتب الفلسطيني الكبير إبراهيم نصر الله”.

وقد أشرفت السيدة وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، على افتتاح البرنامج الثقافي للطبعة السادسة والعشرون لصالون الجزائر الدولي للكتاب بحضور نخبة من الكتاب والأدباء و الناشرين الجزائريين و العارضين إلى جانب رؤساء هيئات النشر العربية والأجنبية.

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