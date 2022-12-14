صور أوّل حصّة تدريبية بِملعب براقي

شريط فيديو عن وصول رجال بوقرة إلى عنابة

احتضن ملعب براقي، الثلاثاء، أوّل حصّة تدريبية في تاريخ هذه المنشأة الرياضية العصرية والفخمة.

ونشّط المران لاعبو المنتخب الوطني المحلّي، تحت إشراف التقني مجيد بوقرة.

وشدّ بعدها زملاء المدافع مختار بلخيثر الرّحال جوّا نحو مدينة عنابة، رفقة نظرائهم من منتخب موريتانيا.

وتنتظر المنتخب الوطني المحلّي مباراة ودّية مع نظيره الموريتاني، تُجرى بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة هذا الأربعاء على الساعة الخامسة مساءً. وبِمدرجات شاغرة.

ويستعدّ المنتخبان لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.