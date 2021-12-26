صور احتفال صلاح بالكريسماس تثير جدلا كبيرا
أثارت صور احتفال النجم المصري محمد صلاح رفقة عائلته بأعياد الميلاد، جدلا كبيرا.
وقوبلت الصور التي نشرها صلاح، على حسابه عبر “إنستغرام”، باستنكار كبير، من قبل رواد التواصل الاجتماعي، الذين أجمعوا في تعليقاتهم بأن صلاح لا يمكن أن يكون فخر العرب في ظل قيامه بفعل منهي عنه في الإسلام.
Three years in a row, Mo Salah really knows how to tension the world with his family Christmas pictures pic.twitter.com/TU0yBFQvxd
— Uncle Chu (@datchuguy) December 25, 2021
كما نال صلاح نصيبا كبيرا من الانتقادات، حيث قال الكثير في تعليقاتهم: “في وقت تغني جماهير ليفربول سندخل الإسلام من أجلك، هذا هو ردك”.
🌲 #MerryChristmas pic.twitter.com/Yx9tYbcQ2a
— Mohamed Salah (@MoSalah) December 25, 2021
وعلى عكس المنتقدين، هناك من رواد التواصل الاجتماعي من أكد بأن احتفال نجم ليفربول بأعياد الميلاد، يدخل في إطار حياته الخاصة، وأنه لا يجب الخلط بين الحياة الخاصة للاعب، وأدائه الباهر على أرضية الميدان.
اللي عاجبني في محمد صلاح انه مش معبركم وبيعمل اللي هو عاوزه وكأنكم مالكمش وجود
موضوع الكريسماس احتفظ برأيك لنفسك وبلاش نشره
اعمل اللي انت شايفه صح عشان تروح الجنة ومالكش دعوة بعباد الخالق كل واحد فينا هيتحاسب لوحده
دع الخلق للخالق
و Merry Christmas لك وكل كريسماس وانت طيب
— abdelaziz hanafi (@AbdelazizHanafi) December 26, 2021
ما عرف يقول الخمر حرام عشان لا يدخل الدين ويضر جماهيرته بس عرف يقول ميري كريسماس! اللي يقول عن #محمد_صلاح فخر العرب والمسلمين يا ريت يغير اللقب لذليل الغرب 🤢🤐.
— جُمـانة (@am_jumanah) December 25, 2021