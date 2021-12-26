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رياضة

صور احتفال صلاح بالكريسماس تثير جدلا كبيرا

سليم.ع
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صور احتفال صلاح بالكريسماس تثير جدلا كبيرا
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احتفال محمد صلاح مع أسرته بالكريسماس

أثارت صور احتفال النجم المصري محمد صلاح رفقة عائلته بأعياد الميلاد، جدلا كبيرا.

وقوبلت الصور التي نشرها صلاح، على حسابه عبر “إنستغرام”، باستنكار كبير، من قبل رواد التواصل الاجتماعي، الذين أجمعوا في تعليقاتهم بأن صلاح لا يمكن أن يكون فخر العرب في ظل قيامه بفعل منهي عنه في الإسلام.

كما نال صلاح نصيبا كبيرا من الانتقادات، حيث قال الكثير في تعليقاتهم: “في وقت تغني جماهير ليفربول سندخل الإسلام من أجلك، هذا هو ردك”.

وعلى عكس المنتقدين، هناك من رواد التواصل الاجتماعي من أكد بأن احتفال نجم ليفربول بأعياد الميلاد، يدخل في إطار حياته الخاصة، وأنه لا يجب الخلط بين الحياة الخاصة للاعب، وأدائه الباهر على أرضية الميدان.

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