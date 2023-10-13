صور تضامن لاعبي “الخضر” مع غزة تجوب أنحاء العالم

"فلسطين الشهداء" دوّت في ملعب محمد حملاوي

حرص لاعبو المنتخب الوطني الجزائري على تضامنهم مع القضية الفلسطينية وشعبها الأعزل الذي يتعرض لأبشع أنواع التقتيل والدمار في غزة منذ قرابة الأسبوع من قبل العدوان الصهيوني، وذلك على هامش الودية الأخيرة أمام منتخب الرأس الأخضر، التي جرت، الخميس، على ملعب “محمد حملاوي” في قسنطينة.

ودخل سفيان فيغولي وزملاؤه أرضية الميدان وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، تحمل اسم “فلسطين من جهة والجزائر في الجهة الأخرى”، لتؤكد بذلك مدى عمق العلاقة بين شعبي البلدين والتضامن المنقطع النظير لشعب المليون ونصف المليون شهيد مع شعب فلسطين.

وليست هذه المرة الأولى التي يتضامن فيها لاعبو المنتخب الجزائري مع القضية الفلسطينية، حيث سبق وأن قاموا بنفس الخطوة في السابق، ولعل صور تضامنهم قبل سنتين مع فلسطين خلال حصار الجيش الإسرائيلي لحي الشيخ جراح نهاية جوان 2021، حيث ظهر ذلك خلال مواجهة موريتانيا الودية، بوضع أوشحة بألوان العلمين الجزائري والفلسطيني على أعناقهم قبل بداية اللقاء.

يشار إلى أن عددا من لاعبي المنتخب الوطني كانوا قد “زلزلوا” مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بحر الأسبوع الحالي، من خلال التغريدات التي نشروها، في صورة رياض محرز الذي نشر “ستوري” عبر حسابه الرسمي على “الأنستغرام” صورة للمسجد الأقصى أرفقها بالعلم فلسطين، كذلك الحارس رايس وهاب مبولحي الذي نشر على حسابه على “الأنستغرام” صورة مركّبة تجمع بين الرئيس الراحل هواري بومدين وعلم فلسطين، ليسير بعدها حجام وسليماني على نهج سابقيهما.