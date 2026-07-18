صور زائفة ومعلومات مغلوطة.. الحقيقة وراء منشورات فاجعة المحمدية

تتداول صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وصورًا مضللة بشأن ضحايا الحريق الذي اندلع بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمحمدية، تضمنت ادعاءات غير صحيحة حول أعمار الأشخاص المتكفل بهم داخل المؤسسة، إلى جانب نشر صور مولدة بالذكاء الاصطناعي نُسبت زورًا إلى الضحايا.

وتؤكد المعطيات الرسمية أن الصور المتداولة لا تمت بصلة إلى ضحايا الحادث، كما أنها مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، داعية إلى توخي الدقة وعدم تداول محتوى غير موثوق يمس بحرمة الضحايا وعائلاتهم.

كما أوضحت الجهات الرسمية أن المؤسسة المعنية لم تكن تتكفل بالرضع أو الأطفال في سنواتهم الأولى، وإنما بفئات عمرية مختلفة، سبق لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن أعلنت أنها تتراوح بين 7 و48 سنة.

وفي المقابل، تواصل بعض الصفحات نشر صور ومعلومات لا علاقة لها بالحادث، في ممارسات وصفت بأنها تمثل انتهاكًا لحرمة الضحايا ومشاعر ذويهم.

وكان حريق قد اندلع فجر الخميس بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمحمدية، نتيجة شرارة كهربائية انطلقت من مكيف هوائي بإحدى غرف الطابق الأول، ما أسفر عن وفاة 11 شخصًا، بينهم مربية تبلغ من العمر 52 عامًا، وإصابة 19 آخرين.