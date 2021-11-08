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الجزائر

صور سفينة “باجي مختار 3” بعد رحلتها الأولى: الشركة البحرية تتوعد

الشروق أونلاين
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  • 67
صور سفينة “باجي مختار 3” بعد رحلتها الأولى: الشركة البحرية تتوعد
ح.م

كشفت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أنه سيتم فتح تحقيق في الصور والفيديوهات المتداولة والتي رصدت الحالة الكارثية التي تُركت عليها سفينة “باجي مختار 3” بعد سفريتها الأولى.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الإثنين، جاء بعد انشار صور وفيديوهات عبر مختلف الصفحات الفيسبوكية تظهر  الحالة التي آلت اليها السفينة الجديدة بعد رحلتها البحرية، أنها لن تتسامح مع مثل هذه التصرفات المشينة.

وأكدت أنه سيتم تجميع كل الفيديوهات المسجلة عبر كاميرات السفينة، وتحديد حجم الخسائر من ثم ارسالها إلى السلطات المختصة.

وأثارت مقاطع الفيديو والصور المتداولة موجة واسعة من الانتقادات لتصرفات المسافرين اللامسؤولة اتجاه المرافق العمومية.

بالصور.. سفينة باجي مختار 3 تصل ميناء مرسيليا في أول رحلة لها

وفي 3 نوفمبر 2021، وصلت سفينة “باجي مختار 3”  إلى ميناء مرسيليا، بعد ابحارها من ميناء الجزائر يوم  1 نوفمبر، لتكون أول رحلة لها بعد تدشينها من قبل الوزير الأول.

ونشرت الصفحة المختصة في الأخبار البحرية والمينائية صور السفينة العملاقة وهي راسية في ميناء مرسيليا بفرنسا ليلا.

وكانت الرحلة الأولى لسفينة باجي مختار 3 يوم الإثنين 1 نوفمبر، تزامنا مع الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية.

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باجي مختار 3.. هذه خصائص أضخم سفينة جزائرية للنقل

وفي 28 أكتوبر 2021، أشرف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، على تدشين سفينة “باجي مختار 3” استعدادا لدخولها الخدمة في 1 نوفمبر القادم.

ووصل بن عبد الرحمان إلى ميناء الجزائر أين دشن السفينة العملاقة المخصصة لنقل المسافرين والتي وصلت الجزائر شهر أوت الماضي، بعد تصنيعها في الصين.

وفي عام 2018، وقعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومجمع صيني متخصص في صناعة البواخر على عقد لبناء سفينة لصالح المؤسسة وهذه هي خصائصها حسب نص العقد:

تعرف على أهم 10 مميزات باخرة “باجي مختار 3”

1- تبلغ قدرة استيعابها 1800 مسافر و600 مركبة.

2- قدرت قيمة العقد بـ 175 مليون دولار

3- طول السفينة 199.90 متر في حين سيبلغ عرضها 29.95 مترا.

4- السفينة بمطعمين اثنين وقاعة شاي وفضاءات لصالح الأطفال وفضاء للصلاة وقاعة رياضة.

5- ستتوفر السفينة، فضلا على الغرف من الدرجة الأولى المجهزة بقاعة حمام وتلفاز، على عشر أجنحة فخمة اثنان منها رئاسيان.

6- ضمان خدمة طبية للمسافرين في جناح يتوفر على جميع التجهيزات اللازمة.

7- ستسلم بضمان لمدة ثلاث سنوات مع تمديد لمدة سنتان بالنسبة للهيكل والتجهيزات الأساسية.

8- سرعتها التي تولدها أربعة محركات ستمكنها من تقليص مدة الرحلات البحرية من 2 إلى 3 ساعات.

9- تقوم السفينة بتنظيم رحلات بحرية طويلة خلال موسم انخفاض الطلب.

10- تصل سرعة السفينة 24 عقدة (43,68 كلم في الساعة).

بعد طول انتظار.. سفينة باجي مختار 3 تصل إلى الجزائر

وفي 5 أوت 2021 وصلت، سفينة “باجي مختار 3” المخصصة لنقل المسافرين إلى الجزائر بعد انطلاقها أمس من ميناء مرسيليا.

ونشرت الصفحة المختصة في الأخبار البحرية صور السفينة وهي على مقربة من ميناء الجزائر، في انتظار  رسوها في الميناء واستلامها من قبل السلطات المعنية.

كما تداولت العديد من الصفحات صور السفينة لحظة دخولها المياه الإقليمية الجزائرية.

سفينة باجي مختار 3 الضخمة.. الكشف عن الموعد الرسمي لبداية الخدمة

أكد المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري، اسماعيل لعربي غمري، أنه سيتم استلام سفينة “باجي مختار 3”  المخصصة لنقل المسافرين خلال جويلية المقبل لتدخل حيز الخدمة نهاية الشهر ذاته.

وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن السفينة، التي تم اقتناؤها باستثمار قدره 175 مليون دولار، ستدخل حيز الاستغلال في حدود نهاية شهر جويلية المقبل.

كما أكد غمري أن السفينة الجديدة “باجي مختار 3” ستكمل أسطول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خلال موسم الذروة وسيسمح “بتقليص أو حتى الاستغناء عن اللجوء إلى الاستئجار”.

بالصور.. الجزائر تستلم سفينة باجي مختار 3 العملاقة من الصين

استلمت الجزائر رسميا، الثلاثاء 15 جوان، سفينة “باجي مختار 3” المخصصة لنقل المسافرين من قبل المجمع الصيني لصنع البواخر في انتظار ابحارها باتجاه ميناء الجزائر.

ونشرت الصفحة المختصة في الأخبار البحرية صور الفريق الجزائري وهو يستلم السفينة في جمهورية الصين الشعبية.

وحضر حفل الإستلام الرئيس المدير العام لشركة ENTMV والمدير المركزي للتجهيز وكذا الطاقم الذي سيبحر  بالسفينة بإتجاه العاصمة الأيام القليلة المقبلة.

وتعد سفينة “باجي مختار 3” هي أكبر سفينة لنقل المسافرين، إنطلقت أشغال صناعتها في سنة 2018 بقدرة إستعاب 1800 مسافر و600 سيارة.

بعد “جانت”.. هذا هو موعد وصول سفينة “باجي مختار 3” العملاقة

من المتوقع أن تستلم الجزائر خلال شهر جويلية المقبل سفينة  “باجي مختار 3” المخصصة لنقل المسافرين، وهذا لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري.

وحسب موقع الإذاعة الوطنية فسيتم استلام سفينة “باجي مختار 3” المخصصة لنقل المسافرين شهر جويلية المقبل بعدما كان مقررا استلامها نهاية شهر أفريل إلى شهر ماي.

كما كشف المصدر ذاته أنه سيتم استلام سفينة “سيرتا” المخصصة  لنقل البضائع خلال الأسبوع الحالي.

للإشارة فقد قام الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الاثنين، بتدشين سفينة جديدة باسم “جانت” مخصصة لنقل البضائع والسلع نحو موانئ حوض البحر الابيض المتوسط.

وتبلغ قدرة استيعاب سفينة “جانت” 1.478 حاوية وستكون لفائدة المجمع الجزائري للنقل البحري “قاتما”.

وذكرت  صفحة “إنفو ماريتيم” المتخصصة في أخبار النشاطات البحرية والموانئ، شهر مارس الماضي، أن الطاقم الجزائري المكلف بقيادة سفينة “باجي مختار 3” متواجد حاليا في الصين ولم يصل إلى السفينة بعد، حيث ووفق الإجراءات المعمول بها في الصين لكل الوافدين من دول أجنبية هم متواجدين في حجر صحي على مستوى الاقامة بعد نهاية الحجر سيتوجهون لمدينة أخرى أين تتواجد السفينة.

وأضافت أن الطاقم سيشرع في التأقلم مع السفينة تم الإبحار بها من الصين نحو الجزائر.

هل ستضمن الباخرة الجديدة نقل الحجاج والمعتمرين؟

ينتظر أن يتم استغلال الباخرة الجديدة (باجي مختار 3) التي اقتنتها الجزائر من الصين والتي توجه طاقم لاستلامها بعد استكمال بنائها في نقل الحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة.

وقال صفحة أخبار النقل البحري والموانىء، أن السفينة الجديدة من المرجح أن تضمن إضافة إلى نقل المسافرين رحلات للحجاج نحو البقاع المقدسة.

ومن شأن تجسيد الفكرة تسهيل تنقل الجزائريين لأداء مناسك الحج والعمرة، على متن السفينة بعد أن كان يقتصر تنقلهم جوا فقط عبر شركات الطيران المختلفة.

كما أن ذلك سيساهم في تقليص تكاليف التنقل لأداء مناسك العمرة والحج، بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وحسب شركة النقل البحري، من بين مواصفات السفينة الجديدة، المسماة باجي مختار 3، إمكانية تنظيم رحلات بحرية طويلة خلال موسم انخفاض الطلب.

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التعليقات
67
  • amremmu

    عبود : يوم نتمكن من صناعة على الأقل أقلام الرصاص لأبنائنا التلاميذ يومها يحق لنا أن نختار اللغة التي تكتب عليها أما اليوم ولأننا فاشلين ومفلسين وعاجزين وتابعين فلنشكر جنوبنا على نعمته علينا فلولاه لما تمكنا من شراء هذه الباخرة وتلك الطائرة وتلك السيارة ........أي لا زلنا نعيش فيما يشبه العصور الحجرية .

    22
  • مصطفى ولد امفظلة

    هذ الباخرة كان عليها بالأحرى تسميتها باخرة السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه عرفانا للخدمات التي قدمها للمقاومة الجزائرية إبان حرب التحرير،المهم بالصحة والعافية تستهلوا كل الخير ،والله لشئ مفرح ان ترى باخرة بجودة عالية

    -10
  • عبود

    ولماذا هذا الافتتان المفضوح و غير المبرر باللغة الفرنسية المكتوبة على الباخرة بخط أتى على كل جانبي السفينة ؟؟؟ رغم أن السفينة مصنوعة في الصين ! يجب أن تعاد كتابتها بالعربية والأنجليزية والتخلي عن اللون الأزرق

    0
  • موحا

    سعدت كثيرا لما قرأت العنوان لكن للاسف سرعان ما تبددت سعادتي لما قرأت حضر حفل الاستلام لانه يعني ليست الجزائر من صنعها لتضل بلد يعيش على عائدات المحروقات لا غير. والاهم كم هو الثمن الحقيقي للباخرة وما هو الثمن المدفوع من المال العام اكيد٩ناك فرق كبير كالعادة في هذه الصفقات.

    -13
  • حوحو الجزائر

    عمرها سوف يكون قصيرا طبعا لأن ركابها لن يكونوا سوسيريون ولا نمساويون ولا نرويجيون ولا هولنديون ولا أستراليون ولا فرنسيون ولا ألمان ..........بل هم جزائريون ... فباخرة طارق ابن زياد كانت تحفة حقيقية يوم تم شرائها لكن بعد سنوات قليلة أصبحت وكأنها اسطبل .. هذا هو الجزائري الذي يظن بل يزعم أنه أفضل ما خلق الخالق .

    60
  • معلق حر

    الحمد لله، شاهدت فيديوهات من الهواة أثناء وصولها لميناء الجزائر، شيئ يشرح الصدر، 175 مليون دولار، يتوجب أن تسترجع الدولة أموال الإستثمار قي أقرب وقت، لذلك فالأسعار قد تكون غالية، فالرحلات على متنها أكيد تكون مريحة و ممتعة و برفاهية، و إن كان لن تتاح لأصحاب الدخل المتوسط، إلى حين إقتناء سفينة تانية و تالتة من نفس الحجم و حتى أكبر، وقتها يتاح لشرائح واسعة و لو القيام برحلة واحدة على متنها. على بركة الله.

    8
  • YOU

    APRES 6 MOIS ON VERRA COMMENT SERA L'ETAT DE CE MERVEILLEUX BATEAU .

    20
  • عبد اللطيف

    اصحاب الافواه المشركة علاه ما تسكتوش شوية

    12
  • مظلوم

    الصناعة صينية والادارة جزائرية....يا لاهوي....يا لاهوي!!!!! يارب سترك يا الله

    -4
  • algeriano

    للمعلق جزائري : تتحدثون عن المهاجرين وأبنائهم ... لكن لا تتحدثون على أسباب هجرتهم . ولا تتحدثون على معاناتهم . ولا تتحدثون على غلق الحدود أمامهم في وقت الحدود مفتوحة الى كل دول العالم بأدنى الشروط . ولا تتحدثون على الجوية الجزائرية التي تنقلهم لبلدهم بتذاكر سفر هي الأعلى في العالم ومقابل خدمات كارثية . ولا تتحدثون على أن تكلفة انتقال أو سف اسرة من 4 أفراد من فرنسا مثلا الى الجزائر تتجاوز 100 مليون سنتم . ولا تتحدثون على ما يعانونه هؤلاء مع القنصليات الجزائرية في الخارج التي تعاملهم معاملة العبيد ... وما خفي أعظم

    80
  • titanic

    في وقت تتباهى الشعوب بابتكاراتها واختراعاتها وانجازاتها .... يتباهى الجزائريين بالاستيراد . دنيا العجائب .

    -3
  • جحا

    الزوخ ونفوخي عمرو مايبني البلاد

    -7
  • ناصح

    للمعلومة عبارة WB Yeats التابعة لشركة Irish Ferries و هي أكبر عبارة في اعالم حاليا و بقدرة استيعاب ل 1800 مسافر و 1200 سيارة كلفت الشركة المقتنية لها 147 مليون أورو و بصنع ألماني.

    28
  • كمال Deitschland

    سفينة تانيت التونسية طاقة إستعاب 3200 مسافر و 1060 سيارة بركاو ما تنفخو فينا و حنا والو

    45
  • كمال Deutschland

    سفينة ضخمة تونس تمتلك أضخم سفينة تانيت عندها أكثر من 10 سنوات و ما هدروش بركاونا من الهف

    42
  • مغترب

    ضحكتني قالك ستكمل (أسطول ) المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. واش من اسطول .

    41
  • اطير محمد

    سفينة الامس قامت برحلة واحدة محو موريتانيا وتبخرت في البحر ، بعد العودة ، وضاع التصور الذي حكي لنا رحلة كل عشرين يوما لنقل الصادرات الجزاءرية الى نواديبو لمنافسة المنتوجات المغربية ،يبدو ان الموريتانيين يفضلون الخضر والفواكه المغربية علو مشروبات حمود بوعلام وما شابه ذلك

    3
  • من هناك

    تهللون وتزغردون ... لباخرة مستوردة بملايين الدولارات وكأنها مصنوعة في الجزائر . أمر عجيب في بلد أصبح فيه الاستيراد انجاز عظيم

    34
  • جزائري

    لاحظت عدم حضور اللغة الوطنية في السفينة ، ولم ألاحظ بها رسومات تعرف بالوطن ، وبزعماء المقاومة الشعبية كالأمير عبد القادر، والشيخ الحداد ، والشيخ بوعمامة ، والشيخ محمد المقراني ، والشيخ الناصر بن شهرة ، والشريف بوبغلة ، ولاله فاطمة نسومر . حتى يتعرف أبناء المهاجرين على تاريخ وطنهم ، بدل اقتصارهم على ماتدرسه لهم فرنسا من أكاذيب .

    -2
  • ممنوع ان ينشر

    تجيبو بها الماء من أقرب الدول ،،،،

    3
  • Ben jouma

    اشبعنا من الكلام 🤐 أفتح الحدود على الشعب الزوايلى ؟؟؟ و الله الحدود ما تغلقت على النضام و عائلتهم

    9
  • Mohdz

    أنا أنتظر دائما تسمية مشروع كبير عل إسم الشهيد البطل العربي بن مهيدي و لاكن لم يحصل إلى اليوم , لا أدري ما هو السبب .

    57
  • من هناك

    باخرة صينية لن تختلف جودتها عن سيارة كيوكيو الصينية هي أيضا فمدة صلاحيتها لن تتجاوز بضعة شهور حيث يأكلها الصدأ علما أن كل المنتوجات الصينية تصنع بمواد مسترجعة Recyclage خطيرة على الصحة .

    15
  • سيف الحجاج

    الله يبارك .

    44
  • سطايفي. ......

    الأعداء. الجزاىر. تتألم. في الصمت. الأعداء الجزائر. تموت. بالغيض والمرض الحسد والحقد.

    -23
  • محسن

    جيد جدا ، ستخفف مشاق السفر عن الاخوة الجزائريين القادمين من اوروبا .

    65
  • رجل حر جزائري

    في التعليقات كاين ناس راهي دمر في الجزائر عندما يقولون تستورد من الصين خير من تصنعها

    12
  • حائر

    وهل شاهتم السيارات والشاحنات والحافلات ..... التي نستوردها نحن من الصين تسير في شوارعها لا أبدا وللتأكد من ذلك شاهدوا فيديوهات للعاصمة بيكين مثلا حيث يستحيل أن تشاهد كيوكيو وأخواتها تسير في شوارع هذه المدينة

    22
  • بوعلام

    ابكي على بلادي بعد 60 سنة من الاستقلال المزعوم لم نستطيع صنع ولا عجلة الله لا تربحك ايها النظام الخائن

    54
  • عينك ميزانك

    مبروك علينا Mad in China من هنا لثلاث سنوات تجدها مهترة ودخلها الصدأ والايام بيننا

    -84
  • zombienoss

    wal el conona fiha wela ma fihache??!! wal alfayage fiha wela ma fihache??!! wal rouductione fiha wela ma fihache??!!

    -120
  • موسطاش

    حذاري ... أغلب المعلّقين بالسالب هم ذبان مخنزي حاقدون على أي شيء يصب في مصلحة الجزائر و شعبها، فنقول لهم خسأتم، و ميروك علينا هذه الباخرة و العاقبة للمزيد سواء كانت سفن تجارية أم عسكرية فقي النهاية فهي للجزائر الحبيبة و ليخسأ الخاسئون.

    106
  • Alia

    نحن في ايطاليا في انتظار رحلة في هذه الباخرة تقلنا إلى وطننا بعد سنوات من الغياب

    172
  • ابونواس

    متى نقـــرأ خبر (صناعة السفن العملاقة واليوخوتات بالجزائر)...؟ قد نقرأه في أحلامنا....؟

    17
  • adrari

    هذا هو قلب المشكل سفينة ب 178 مليون دولار ""ضمان لمدة ثلاث سنوات مع تمديد لمدة سنتان بالنسبة للهيكل والتجهيزات الأساسية"" يسما لاتوجد ضمانة

    -115
  • عبد القادر الجزائري

    لماذا لم يستفيذ الاخوة المغتربيين في بريطانيا مثلا برحلة اسبوعية من ميناء جنوب بريطانيا بورسموث، و قد يخفض الضغط على الطيران حاليا بعدما كثر عددهم، و قد يسفيذ منه المغتربيين هولندا و بلجيك و ارلندا كذلك، اللهم اجعل اذنن صاغية و عقول نيرة.

    40
  • watani

    Le personnel.... rend visite ta chambre en ton absence même si tu as la carte magnétique de la porte de ta chambre. Il faut des caméras de surveillance qui veillent et ne tombent pas en panne.

    19
  • azert

    سرعتها التي تولدها أربعة محركات ستمكنها من تقليص مدة الرحلات البحرية من 2 إلى 3 ساعات !!

    17
  • علي

    نقل الحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة.كي زيد سميه بوزيد

    9
  • sohbi

    ياو اصنعوها بانفسكم وصدروها لأمريكا هههههههههههه.

    -135
  • بشير

    ذباب المخزن و ايتام فرنسا غضبانين لاننا لم نشتري من فرنسا هههههههههههه

    140
  • من بلادي

    الصين تصنع السيارات وتبيعها للخارج وغالبا للدول المتدهورة والمتهورة في حين تستورد السيارات للداخل من اروبا وأمريكا واليابان وكذلك بالنسبة للسفن والبواخر فهي تصنعها للتصدير في حين نجدها تستوردها من الدول الرائجة في صناعتها
    وباتالي فالباخرة المصنوعة في الصين كالسيارات الصينية والمدافئ الصينية وووووووووووووووو فالركوب فيها مغامرة وخاصة في حالة هيجان البحر .فالحذر مطلوب وحظ سعيد .

    -138
  • معلق حر

    مبروك للجزائر، نعم الشركة البحرية يستحب جدا إستغلال هاته الباخرة في الرحلات الطويلة و التي ينبغي إستحداث خطوط جديدة، لكن ليس للحجاج، أعدادهم مضبوطة و أعمارهم كبيرة و النقل الجوي الأنسب لهم، و حتى المعتمرين لو يخيرو سيفضلون الوصول في أقرب وقت لتأدية العبادة و الأسعار قد تكون أعلى بالباخرة على الجو في فترات من العام.

    149
  • الجزائري

    يا رب نروح فيها للحج يوما ما قولو آمين

    194
  • الجزائري

    يا رب كتبلي نروح فيها للحج قولو آمين

    181
  • bambo

    il faut un vrais service de sécurité a bord qui ne doivent laisser des squatteurs qui payent leurs billets fauteuils s'installait par tout avec leurs couvertures comme ils ont fait avec Tarek ben ziyad

    138
  • anis

    بيع الاوهام لشعب والاموال والغنائم للعصبات ياو الحج راه هنا ويبدا ف22فيفري انتهى اللعب ياباشا

    -147
  • جزائري حر

    سوف يحولها الجزائريون الى خردة لا نصلح لشيء ، اما عمال النظافة الذين لا يعملون شيء سوى انتهاز الراتب الشهري على حساب المسافر

    -82
  • سراب

    تيتانيك الجزائر

    -98
  • سطايفي ..رغم أنفك

    ويبقى المهاجر الجزائري. يدفع. المبلغ. للذكور اعلاه ويدفع. أغلى تذكرة في العالم وخدمات. صفر. ... ..
    حان الوقت فتح. المجال. لمستثمرين. أجانب. خدمات. أفضل. وسعر أقل. ....والمستفيد. الدولة. و المهاجر الجزائري. ..
    انا أعلنها. أن. مقاطع. شركات الوطنية. الخطوط الجوية. الجزائرية. و ملاحة البحرية. ....من أراد منكم. يكون حظه سيء....فليركب معهم.

    -92
  • هادي

    كلنا مسؤولين عن الرداءة كما قال المرحوم مهري نحن في زمن الرداءة وللرداءة اهلها الازمة أزمة تربية و اخلاق من ربان السفينة الى أصغر مسافر ربي يهدينا ان شاء الله

    66
  • علي

    الطاقم لي يمشي لصين خيروه باتليفون بنعميس -انا بحار متقاعد ونعرف لعبة الادارة الخبيثة تاع شركة كنان وهيبروك في وهران

    33
  • خليل

    إلى الشاوي والتعليق رقم واحد أنتما مجانبان الحقيقة لماذا لم تروا البواخر الفرنسية وأخر ى لماذا لم تهتريء لان طاقمها مسؤولين ومكونين وايس من هب ود ب ياتي ويعمل في البواخر.. ببساطة لانهم ليسوا بزناسة مارلبورو وأشياء أخرى ...

    50
  • Houssam

    سرعتها التي تولدها أربعة محركات ستمكنها من تقليص مدة الرحلات البحرية من 2 إلى 3 ساعات......................باخرة عجيبة....بدل تقليص مدة الرحلة تزيد فيها ههههه

    -28
  • قناص قاتِل الشـــــــــــر

    الى السي الشاوي

    والشرطي شكون اللي يحرسو

    21
  • محمد

    مبروك للجزائر يجب المحافظة على هده السفينة

    158
  • ملاحظ

    ستتحول بعد 6 اشهر لباخرة القرصان۔۔۔

    -106
  • عبد السميع قاسمي

    تجيبونا فلايك نجيو فيهم ماشي شرط سفينة

    6
  • عبد السميع قاسمي

    حلو علينا الحدادة توحشنا اهلنا و البلاد معليش تجيبونا فلايك نجيو فيهم ماشي شرط سفينة

    13
  • عبد السميع قاسمي

    حلو علينا الحدادة رانا قانطين توحشنا اهلنا و البلاد

    17
  • الحوسين الجزائري

    الشاوي .. التعليق3
    المشكل فيمن يحرس الشرطي الذي يحرس المواطن ؟؟

    30
  • محمد

    يا الشاوي
    طالب الدولة الجزائرية أن تعمل لكل جزائري مخازني يحرسه أحسن لك و لمخزنك

    117
  • مواطن

    لذالك نود ان تدرج قضية الصيانة في ضمن محاربة الرشوة..و هي اخطر من الرشوة. لان الرشوة تضيع الحقوق و دراهم اما الصيانة تضر بالهيكل.
    تجريم في ميدان الصيانة يجب ان يكون هو الهدف الاول..ياتي بعده الرشوة و البروقراطية ..اول ما يقوم به مجلس المحاسبة هو دعاء تقديم سجل الصيانات.
    وهاذا لا يقوم الا عبر دفتر شروط..دقيق جدا. يخضع له اي مسير

    52
  • مواطن

    ليس الجزاءري اللذي يحول الشيء الىخردة بل عندنا دراهم الصيانة الداءمةيذهبون في رفع الاجور للمسيرين.
    لذالك كل شيء لا يطول. تراها في كل الميادين في المصانع في المستشفيات في العتاد في الطرقات في المباني...
    في اوروبا ليس الاروبي هوالسب في طول عمر الاستثماربل في الصيانة الداءمة و الضرب بيد من حديدمن يمس دراهمالصيانة..عندنادراهم الصيانةا اكلت في السفر و الاجور الزاءدة الغير مبررة للمسؤولين و الرشوة لشراء المفتششين و شراء القوى حامين الضهور.حنا عندنا عضم دز معاهم..

    61
  • الشاوي

    شكرا التعليق الأول كلامك صحيح
    الأكيد أنه بعد سنة ستكون خردة حقيقية.

    انا أطالب الدولة الجزاءرية أن تعمل لكل جزائري شرطي يحرسه.

    60
  • benyoucef

    هزلاء الدول الدي لازم علي الجزائر التعامل معهم الصين روسيا و تركيا بصبغة استراتيجية و ليس فرنسا اللئيمة الخداعة التي تمد المال للأرهابيين في مالي ليدمرونا و يكيدون لنا

    192
  • AVANCER LALOUR

    وسوف يحوله الجزائريين الى اسطبل في أقل من عام كما فعلوا بطارق بن زياد

    16

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