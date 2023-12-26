صور صادمة.. شابة تقطع أصابع أخيها بمنشار كهربائي بسبب سرقته طعامها!

تداولت تقارير إخبارية تفاصيل حادثة غريبة نفذتها شابة من التشيلي، حيث أقدمت على قطع أصابع أخيها بمنشار كهربائي بسبب سرقته طعامها.

وبحسب ما نقل موقع “El.kz” فإن الفتاة البالغة 19 عاما قطعت أصابع يد أخيها بعد شجار نشب بينهما بسبب الزبادي.

وتبعا للموقع فإن الفتاة استيقظت في الصباح ولم تجد الزبادي الخاص بها في الثلاجة، فنشب شجار بينها وبين أخيها، وبعد جدال متوتر غادرت المكان لتعود ليلا محاولة تأديبه.

واستيقظ الأخ مرعوبا على صوت المنشار ورأى أخته تحاول قطع يده، ورغم محاولته إبعادها عنه إلا أنها تمكنت من قطع اثنين من أصابع يده.

وتم اعتقال الفتاة من قبل هيئة إنفاذ القانون، وذكرت أثناء التحقيقات معها “أنها أقدمت على فعلتها لأن شقيقها كان يأخذ طعامها باستمرار من الثلاجة دون إذن، وقررت معاقبته (عقابا عادلا) على سرقاته”.