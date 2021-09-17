صور صادمة لجفاف سد بوكردان بتيبازة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور صادمة لجفاف سد بوكردان ببلدية سيدي اعمر بولاية تيبازة.

وأوضحت الصور حجم الكارثة التي ألمت بالسد والتي لم تسلم منها السلاحف والأسماك والنباتات المحيطة به بعد ان فقدت موطنها الطبيعي.

وللتذكير سد بوكردان كان يقوم بتلبية الاحتياجات السنوية بمياه الشرب لسبع بلديات وهي حجوط، مراد، سيدي اعمر، سيدي غيلاس، شرشال، الناظور، تيبازة، بالإضافة إلى دوار خشن ببلدية عين تقورايت.

ولجأت السلطات المحلية بعد جفاف السد إلى ربط بلدية شرشال وسيدي غيلاس بنظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب من محطة تحلية مياه البحر بفوكة بعد توقف التزويد بالمياه من سد بوكردان، فيما تبقى باقي البلديات في انتظار حلول لتزويدها بالمياه.