صور صادمة لصراصير في الخبز بسوق أهراس

لا حديث في ولاية سق اهراس منذ مساء الأربعاء، سوى عن الصور الصادمة التي نشرها موقع مديرية التجارة بالولاية على الفايس بوك، لقطع من الخبز بها صراصير، حيث تجاوب المواطنون بقوة مع الصور، وغردوا مطالبين بمحاسبة الفاعلين حتى يكونوا عبرة للبقية، وقد كشفت خرجة ميدانية قامت بها فرق الرقابة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش لمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية سوق أهراس، خلال معاينتها لنشاط المخابز والوقوف ميدانيا على مدى احترامها للنظافة والنظافة الصحية، عن عدم احترام إحدى المخابز لشروط النظافة بعد معاينة وجود حشرات وصراصير على باب تخمّر مادة الخبز، كما عثر أعوان فرق الرقابة على صرصور مغروس في قطعة خبز معروضة للبيع، وهو ما من شأنه حسب بيان مديرية التجارة أن يؤثر على صحة وسلامة المستهلك، وقد تم على الفور اتخاذ الإجراءات الردعية طبقا لما تنص عليه القوانين مع إعداد ملف متابعة جزائية ضد صاحب المخبزّة.

وكانت إحدى فرق الرقابة التابعة لملحقة مديرية التجارة بدائرة مداوروش، قد تمكنت خلال خرجة ميدانية لمراقبة جميع الأنشطة التجارية ببلدية مداوروش، قصد مراقبة شروط حفظ وعرض المواد الغذائية وكذا مدى الرقابة الذاتية قبل وضع مختلف المنتوجات للاستهلاك على مستوى سلسلة التسويق، من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية، قدر وزنها الإجمالي يـ 58 كلغ، منها مادة الأرز والجبن والزبدة والحلوى والشكولاطة، بالإضافة إلى مجموعة من مواد التنظيف منتهية الصلاحية، والتي كانت معروضة للبيع داخل أحد محلات البيع بالتجزئة للتغذية العامة ببلدية امداوروش.

وفي الوقت الذي تم فيه حجز تلك الكمية من السلع وإتلافها في المفرغة العمومية للبلدية، تم إعداد ملف متابعة قضائية ضد صاحب المحل التجاري، لمخالفته شروط الممارسة التجارية، خاصة أن تلك المواد تشكل خطرا على صحة وسلامة مستهلكيها.