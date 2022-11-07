صور صادمة من محل “راقي” لصناعة الحلويات

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك صورا صادمة لإحدى محلات بيع الحلويات بولاية وهران والتي تفتقر لأدنى شروط النظافة والصحة.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” علقت المنظمة على الصور بالقول “عندما يتجرد صانع حلويات من انسانيته”.

وتُظهر الصور ورشة تحضير الحلويات في حالة تغيب عنها كل متطلبات النظافة، سواء من ناحية الأواني الصدئة، أو من حيث المواد المستعملة في تحضير مختلف أنواع الحلويات.

وحسب المنظمة فإنه على اثر بلاغ من المكتب الولائي، تنقلت كل من مصالح مفتشية التجارة وسط ولجنة الصحة والنظافة لبلدية وهران في ساعة متأخرة ليلا إلى إحدى ورشات تحضير الحلويات تنشط ليلا فقط، وتعود لإحدى سلسلة المحلات الراقية والمرموقة بوهران.

وأكدت منظمة حماية المستهلك أن المحل يعد حكرا على طبقة معينة من المجتمع بسبب غلاء أسعاره التي تتراوح مابين 250دج إلى 600دج للقطعة الصغيرة الواحدة.

وتابعت معلقة “وبالرغم من ذلك يفضل أصحابها الاعتناء بواجهة محل البيع والحرص على نظافته في حين يتم استغلال ورشة التحضير تحت ظروف أقل ما يقال عنها أنها كارثية”.