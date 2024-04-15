صور كريم بن زيمة مع إحدى نجمات بوليوود تثير جدلا واسعا.. هل ارتبط بها؟

أثار تداول صور اللاعب الفرنسي، كريم بن زيمة رفقة إحدى نجمات بوليوود جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسط انتشار أنباء بشأن ارتباطه بها.

وتساءل الكثيرون إن كان اللاعب ذو الأصول الجزائرية، الذي يشغل مركز الهجوم بفريق الاتحاد السعودي قد ارتبط فعلا بالممثلة الهندية الشهيرة، أورفاشي راوتيلا بعد منشور لها حركت به الفضول.

ونشرت الفنانة، صورة مع بن زيمة، عبر حسابها على إنستغرام، مرفقة بوسم الحب#love، إلى جانب اسمها واسمه، ما أثار ردود أفعال متباينة.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par URVASHI RAUTELA (@urvashirautela)

يذكر أن أورفاشي راوتيلا، البالغةمن العمر 30 عاما، هي ممثلة وعارضة أفلام هندية تظهر في أفلام بوليوود.

توجت ملكة جمال Diva Universe 2015 ومثلت الهند في مسابقة ملكة جمال الكون 2015.

ظهرت لأول مرة في بوليوود مع سينغ صعب العظيم (2013) وظهرت في أفلام مثل Sanam Re (2016) و Great Grand Masti (2016) و Hate Story 4 (2018) و Pagalpanti (2019).