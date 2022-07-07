صور لأسوأ جفاف منذ 70 عاما يصيب أطول نهر إيطالي

أظهرت صور أقمار اصطناعية أسوأ موجة جفاف في أطول نهر إيطالي منذ 70 عاما، وهي تهدد حوالي ثلث الإنتاج الزراعي، وفقا لصحيفة “إندبندنت”.

وتكشف الصور الملتقطة عبر قمر “سنتنل2” (Sentinel-2) كيف تقلص مجرى النهر بشكل كبير بين جوان 2020 وجوان2022.

ونشر موقع “ميتيو رادار” المتخصص بالطقس فيديو لنهر “بو” على تويتر، مصور عبر طائرة مسيرة.

وقال تعليقا على الفيديو: “في منطقة بونتي ديلا غيرولا (بافيا)، يبدو نهر بو كجدول. أدى الجفاف الذي ضرب النهر العظيم إلى خفض تدفق المياه بشكل كبير”.

وتم إعلان حالة الطوارئ للسماح للسلطات باتخاذ إجراءات فورية، مثل فرض تقنين المياه للمنازل والشركات.

ويعد نهر بو أطول نهر في إيطاليا، ويمتد لأكثر من 400 ميل (644 كيلومتر) عبر مناطق شمال إيطاليا الثرية.

وجفت العديد من أجزاء المجرى المائي للنهر، ويقول مزارعون إن التدفق ضعيف لدرجة أن مياه البحر تتسرب إلى الداخل وتدمر المحاصيل.

وقالت الحكومة في بيان إن إجراءات الطوارئ ستشمل الأراضي المتاخمة لنهر بو والأحواض المائية لجبال الألب الشرقية.

وعلى نطاق أوسع، تشمل أيضا حالة الطوارئ خمس مناطق شمالية، وهي إميليا رومانيا وفريولي فينيتسيا جوليا ولومباردي وبيدمونت وفينيتو، وخصصت الحكومة مبلغا أوليا لهذه المناطق قدره 36.5 مليون يورو (37 مليون دولار) للمساعدة في معالجة مشكلة نقص المياه.

وقالت الحكومة: “تهدف حالة الطوارئ إلى إدارة الوضع الحالي بوسائل وصلاحيات غير عادية، مع إغاثة ومساعدة السكان المتضررين”.

وأضافت أنه يمكن اتخاذ مزيد من الإجراءات في المستقبل للتعامل مع الجفاف، الذي تقول سلطات المياه إنه يؤثر بشكل متزايد على وسط إيطاليا بعد شتاء وربيع شديد الجفاف يعقبهما صيف حار بشكل استثنائي.