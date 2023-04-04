صور لطفل يقفز بالمظلة رفقة والدته من علو شاهق.. هذه حقيقتها!

أحدثت صور لطفل يقفز بالمظلة رفقة والدته من علو شاهق، جدلا واسعا بعد انتشارها عبر شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

يظهر في الصور طفل في السنوات الأولى من عمره وهو يطير من ارتفاع كبير، وجاء في التعليق المرافق: “أم أمريكية قررت اصطحاب ابنها معها في تجربة القفز المظليّ وهكذا كانت ردة فعله”.

وحظيت الصور بمئات المشاركات والتعليقات التي انقسمت بين منبهر بالتجربة المزعومة وبين من حذّر من “مخاطرها” على الطفل، فيما اختار آخرون السخرية من الأمهات العربيات وطريقة تربيتهن لأبنائهن بخوف مبالغ فيه عكس الأمريكية المستمتعة مع طفلها في تجربة فريدة من نوعها.

وفي السياق كشف تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أن الصور غير حقيقيّة وهي مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف التقرير أن البحث عنها بواسطة محركات البحث يرشد إليها منشورة على حساب شخص على فيسبوك يُعرّف عن نفسه على أنه مصمم رقمي.

وبعد انتشارها، أشار صاحبها في الحساب أنها غير حقيقية وأنّها عبارة عن صور مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وينشر صاحب الحساب صوراً مماثلة على حسابه لأطفال صغار وهم يقومون بأنشطة مخصصة للكبار.