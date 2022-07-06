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صور لوالي قالمة تزور الطفل المولود فجر الإستقلال

جواهر الشروق
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صور لوالي قالمة تزور الطفل المولود فجر الإستقلال
إذاعة قالمة

تنقلت والي قالمة، لبيبة ويناز، صبيحة الثلاثاء 5 جويلية إلى مصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة لزيارة المولود الجديد يوسف تاج الدين بوحجار، الذي فتح عينيه فجر ذكرى عيد الإستقلال.

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