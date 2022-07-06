صور لوالي قالمة تزور الطفل المولود فجر الإستقلال
تنقلت والي قالمة، لبيبة ويناز، صبيحة الثلاثاء 5 جويلية إلى مصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة لزيارة المولود الجديد يوسف تاج الدين بوحجار، الذي فتح عينيه فجر ذكرى عيد الإستقلال.
تنقلت والي قالمة، لبيبة ويناز، صبيحة الثلاثاء 5 جويلية إلى مصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة لزيارة المولود الجديد يوسف تاج الدين بوحجار، الذي فتح عينيه فجر ذكرى عيد الإستقلال.
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