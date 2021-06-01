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جواهر
مع انتشار فيديو لامرأة تصرخ بشدة

صور متداولة لعريس توفي ليلة الزفاف بسبب سحر مأكول!

نادية شريف
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صور متداولة لعريس توفي ليلة الزفاف بسبب سحر مأكول!

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، صورا لشاب من بلدية بني تامو بولاية البليدة، قالوا بأنه توفي ليلة الزفاف بسبب سحر مأكول.

وقال ناشطون على لسان جار الضحية بأنه يدعى حمزة وهو شاب في مقتبل العمر، كانت الأمور تسير على خير ما يرام وتمت جميع التحضيرات كي يرتبط بالفتاة التي أحبها بكل جوارحه ولكن القدر كان أسبق وتوفي قبل الدخول بعروسه.

كما تداول البعض مقطعا مصورا من أمام إحدى العمارات، يسمع فيه صوت امرأة تصرخ بشدة وبمنتهى الألم “يا ربي الصبر”، قالوا بأنها العروس المفجوعة التي تزوجت، السبت، ودفن زوجها، الأحد، لم تتقبل الأمر.

وبحسب ما تم تداوله فإن الضحية توفي متأثرا بسحر مأكول، لأنه لا يشكو من أي مرض، وقد تقيأ أشياء غريبة ولما نقل للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما رجح البعض أن يكون أصيب بسكتة قلبية.

واستهجن الكثيرون هذه الممارسات والأعمال الشيطانية وقالوا بأن العريس يعتبر شهيدا بإذن الله حيث استدلوا بقول العلماء بأن “السحر أعظم بلاء، ومن مات مسحورا مات شهيدا يعني مقتولا، ومن قتله يتحمل وزره وسيئاته وخطيئاته وذنوبه كلها”.

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التعليقات
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  • خليفة

    يجب اعدام مثل هؤلاء السحرة الذين يتسببون بموت الابرياء ،و كان ينبغي ان يعدموا امام الناس ليكونوا عبرة لغيرهم من شياطين الانس.

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