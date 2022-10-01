صور منزل بلايلي التي أثارت الجدل.. هذه حقيقتها!

قبل إعلان نادي بريست الفرنسي فسخ عقد مهاجمه الجزائري الدولي يوسف بلايلي، انتشرت على مواقع التواصل صورة ادعى ناشروها أنها لمنزله وقد تركه بحالة مزرية. فما حقيقة ذلك؟

وجاء في التعليق المرافق للمنشور الذي تم تداوله بشكل واسع “يوسف بلايلي ترك وراءه المنزل هكذا”.

وبدأ التداول بهذه الصورة حاصدة عشرات المشاركات على فيسبوك وتويتر، قبل إعلان نادي بريست الفرنسي الخميس فسخ عقد مهاجمه بلايلي، بناء على طلب منه لعدم شعوره بالراحة في صفوف الفريق لا سيما في ظل ابتعاده عن عائلته، بحسب ما قال النادي.

وذكرت تقارير صحافية أن بلايلي ترك أضراراً بقيمة تراوح بين 30 و50 ألف يورو في المنزل الذي كان يستأجره الموسم الماضي، وكان يتأخر عن التمارين كما أنه لم يُظهر المستوى الفنّي المطلوب بالإضافة الى رفضه التقاط الصورة التذكارية مع فريقه مطلع الموسم الحالي.

لكن الحقيقة التي كشفها موقع تقصي الأخبار التابع لوكالة فرنس براس أن الصورة لا علاقة لها بمنزل بلايلي.

فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أنها منشورة منذ سنوات على مواقع كنديّة في الرابع من جويلية 2017.

وبحسب هذه المواقع، فإن منزلاً في مدينة شيربروك في جنوب مقاطعة كيبك الكندية تعرّض للسرقة حيث بلغت كلفة الممتلكات المسروقة ما يقارب من 130 ألف دولار.