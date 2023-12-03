صور نوميديا لزول بخيط الروح الجزائري على شاشات نيويورك العملاقة

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صور الفنانة نوميديا لزول بلباس تقليدي وخيط الروح الجزائري على شاشات نيويورك العملاقة.

وبحسب ما أفادت صفحات تعنى بأخبار الفن ومشاهير السوشيال ميديا فإن صور الفنانة الجزائرية زينت شوارع نيويورك بعد تعيينها كسفيرة لـ EqualArabia على تطبيق Spotify العالمـي.

وأعربت نوميديا عن فخرها بتصدر شاشات التايمز سكوير الأمريكية، حيث وضعت الصور عبر حسابها على إنستغرام الذي يتابعها من خلاله أزيد من 7 مليون شخص، وكتبت: “أنا على شاشات التايمز سكوير العملاقة بخيط الروح.. أنا فخورة وسعيدة وشكرا لكل المستمعين الجزائريين”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Numidia Lezoul bébé d’amough (@numidialezoul_official)

واختارت خدمة البث الموسيقي السويدية الشهيرة Spotify، في مطلع شهر أكتوبر الماضي، لزول كسفيرة جديدة لبرنامج Equal Arabia، الذي يهدف لتسليط الضوء على الفنانات العربيات وتقديم الدعم لهن عبر المنصة الشهيرة.

وأطلت المؤثرة في ميدان تايمز سكوير الشهير الواقع وسط منهاتن التابعة لمدينة نيويورك، بإطلالة مستوحاة من الزي التقليدي الصحراوي بلمسة عصرية مع حُـلَـيْ الخيط الروح، ما اعتبره الكثيرون خطوة إيجابية للتعريف بالثقافة والأزياء الجزائرية.

يذكر أن نوميديا لزول ممثلة وعارضة أزياء جزائرية، من مواليد عام 1996 بولاية تيزي وزو.

درست الموسيقى والتراث الأندلسي لمدة 8 سنوات، وكان أول ظهور لها عام 2012 خلال مشاركتها في برنامج ألحان وشباب، الذي اشتهرت من خلاله بلقب شيريهان الجزائر، وهو اللقب الذي أطلقته عليها الفنانة الجزائرية فلة عبابسة، حيث قالت إنها تمتلك قدرات استعراضية هائلة تؤهلها لتقديم “فوازير رمضان“!

يتابع البلوغر أزيد من 7 مليون شخص عبر إنستغرام، الذي صنعت من خلاله اسمها وباتت إحدى مشهورات السوشيال ميديا اللواتي يثرن الجدل من حين لآخر.

تورطت في العام 2022 في قضية احتيال على طلبة هزت الرأي العام، ودخلت السجن أين لبثت فيه فترة قبل أن تحصل على براءتها.

وفور مغادرتها المؤسسة العقابية أعلنت اعتزالها الظهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولكنها عادت لتواصل مسيرتها بطريقة عادية.