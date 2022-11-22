صور وفيديوهات لدخول مشجّعين إلى الإسلام في قطر.. هل هي صحيحة؟

منذ انطلاق مونديال 2022 في قطر، يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، لما يفترض أنها حالات اعتناق للإسلام، من طرف مشجّعين قدموا من دول مختلفة.

من بين هذه المنشورات، مقطع فيديو، يزعم متداولوه أنه لدخول ما يزيد عن 500 شخص إلى الإسلام في مونديال قطر.

ويظهر هذا الفيديو شخصا يلقّن الشهادتين لعدد من الرجال الواقفين داخل ملعب لكرة السلة، مرفقا بالتعليق:“في قطر يدخلون الإسلام”.

لكن فريق تدقيق المعلومات في وكالة الأنباء الفرنسية، توصل إلى أن الفيديو يعود إلى عام 2018، وهو ما ينفي صلته بمونديال قطر 2022.

كما يظهر مقطع آخر، ما يفترص أنه إسلام أربعة أشخاص أمام الداعية الهندي ذاكر نايك في مونديال قطر.

لكن هذا الفيديو، وعلى الرغم من تصويره في قطر، إلا أنه لا يمت بصلة هو الآخر للمونديال. فهو يرجع إلى العام 2016.

أمّا هذه الصورة، للقاء ذاكر نايك مع الداعية المغربي سعيد الكملي، والكويتي عثمان الخميس في قطر، فهي ليست لتجمّع دعوي في المونديال، مثلما تروّج له المنشورات.

وتعود الصورة إلى لقاء بين الرجلين في عام 2017، وقد نشر الفيديو الذي التقطت منه الصورة، على موقع يوتيوب.