“صولا” يحصد جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة في “مالمو” السينمائي

صلاح إسعاد يواصل رحلة التألق الدولية ويرفع رهان السينما المستقلة

توّج فيلم “سولا” لمخرجه صلاح إسعاد بجائزة أحسن فيلم بمهرجان “مالمو” بالذي اختتم طبعته 13 بالسويد. كما تمّ تتويج بطلة الفيلم الممثلة الجزائرية سولا بحري، بجائزة أحسن ممثلة في ذات المهرجان.

وسبق وأن توّج الفيلم بـ8 جوائز من أصل 14 جائزة رشّح لها على غرار جائزة مهرجان السينما الإفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية في ميلانو بإيطاليا وجائزة مهرجان فينسيا كما كان فيلم صلاح إسعاد ضمن الأفلام السبعة المشاركة في سوق البحر الأحمر الذي ينظم على هامش الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي عقد دورته في ديسمبر الماضي.

ويعتبر فيلم “صولا” التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج صلاح إسعاد، وهو من إنتاج إسعاد لإنتاج الأفلام، وبطولة سولا بحري وإيدير بن عيبوش وفرانك يفراي.

ويروي الفيلم قصة صولا، وهي أم عزباء شابة، لا يعترف بها أهلها. وفي محاولتها للتعايش، تجد صولا نفسها في دوامة من العنف. وعلى طول الطريق في شوارع الجزائر، وعبر الأحداث المؤسفة التي تمر بها في رحلتها الخاطفة للأنفاس، تتقدم سولا نحو قدرها المحتوم.

للإشارة فاز المصري محمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “أبو صدام” للمخرجة نادين خان.

كما حصد الوثائقي المصري “من القاهرة” للمخرجة هالة جلال، جائزة لجنة التحكيم. وحصل الفيلم الأردني “الحارة” على جائزة الجمهور، ونال تنويهاً خاصاً من لجنة التحكيم. وقد حصل أيضا “ليل” للمخرج أحمد صالح، على تنويه خاص من المهرجان. وحصل الفيلم القصير “شيطانة” لأمل قلياتي، على جائزة لجنة التحكيم، فيما ذهبت جائزة أفضل مخرجة لمالري روز أوستا.

وقد حصل فيلم “قدحة”، على جائزة أفضل سيناريو، وكانت جائزة لجنة التحكيم من نصيب المخرجة دارين سلام عن فيلمها “فرحة”.