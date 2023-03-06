صويلح في أحدث ظهور مخاطبا الجمهور: نحبكم من قلبي وتحيا الجزائر

نشر الفنان الكوميدي صالح أوقروت أو صويلح كما هو معروف، مساء الأحد، تدوينة عبر حسابه على فيسبوك بعد أسابيع قليلة من عودته لأرض الوطن.

وأطل صويلح على جمهوره ومحبيه من خلال فيديو زينته ابتسامته المعهودة التي لم تفارق شفتيه برغم التعب والمرض.

يظهر في الفيديو المتداول عبر الشبكات على نطاق واسع، محبوب الجماهير وهو يحلق شعره وقد خاطب في آخره محبيه بالقول: “نحبكم من قلبي وتحيا الجزائر”.

وكتب لافتا إلى الفترة العصيبة التي مرت به: “‏ربما يصعب عليك الوقت الذي أنت فيه الآن، لكن لا باس فهو سيمضي.. وستلوح له بيديكَ حامدا فالضوائق تجلب معها مفاتيح الفرج، وما من عسر إلّا ويسرين معه و الحمد الله على كل حال”.

وهذه الكلمات هي نفسها التي نشرتها زوجته الممثلة والمخرجة الجزائرية فاطمة بلحاج، كرسالة مواساة له حينما وصل آخر مراحل العلاج.

يذكر أن الفنان صالح أوقرت، عاد إلى أرض الوطن، السبت 4 فيفري قادما من فرنسا بعد رحلة علاجية استغرقت سنتين.

وقال في فيديو مع الإعلامي “إبراهيم إربن” إنه سعيد بعودته أخيرا إلى أرض الوطن بعد عامين من الغربة”.

وأضاف أنه دخل في غيبوبة لمدة شهر ونصف، لكن بفضل دعوات الشعب الجزائري هو اليوم أفضل.

وكان أوقروت قد غادر الجزائر سنة 2021 لأجل العلاج من الأورام السرطانية بعد أن قررت السلطات العليا التكفل به ونقله على طائرة خاصة.